Сегодня в нашей стране начались выборы президента. Киевский режим пытается осуществить ряд преступных акций, чтобы запугать людей хотя бы в приграничных областях с целью сорвать голосование. Они наносят удары по мирным населенным пунктам. Безнаказанными эти удары не остаются и не останутся. Кроме того, ВСУ и иностранные наемники предприняли несколько попыток входа на нашу территорию, в них участвовали 2,5 тысячи человек. Противник ни на одном из направлений успеха не имел, везде отброшен и отошел — а точнее, бежал с большими потерями. Уверен, россияне ответят на атаки еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Многонациональный народ России? Такого не было и никогда не будет. Они пытаются отвлечь внимание собственного населения и жителей стран, у которых клянчат подачки, от ситуации на фронте, где Россия побеждает.

Это приблизительный пересказ выступления Владимира Путина на заседании Совбеза России. Цитаты не являются дословными. Полностью выступление можно посмотреть здесь.

Как идут выборы в России

В урны для бюллетеней выливают зеленку. В участок в Петербурге кинули «коктейль Молотова». Официальная явка «зашкаливает» Как проходит первый день выборов в России. Материал обновляется

Как идут выборы в России

В урны для бюллетеней выливают зеленку. В участок в Петербурге кинули «коктейль Молотова». Официальная явка «зашкаливает» Как проходит первый день выборов в России. Материал обновляется

Фото на обложке: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / AP / Scanpix / LETA