В урны для бюллетеней выливают зеленку. В участок в Петербурге кинули «коктейль Молотова». Официальная явка «зашкаливает» Как проходит первый день выборов в России. Материал обновляется

Избирательный участок в оккупированном Мариуполе Александр Сухов / Спутник / Scanpix / LETA

В России началось трехдневное голосование на президентских выборах. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 8:00 по местному времени. К середине дня, как отмечают независимые наблюдатели, официальная явка уже стала «зашкаливать» — особенно в системе дистанционного электронного голосования. В нескольких регионах в урны для голосования вылили зеленку и чернила, а в Петербурге на крыльцо избирательного участка бросили «коктейль Молотова». Следственный комитет возбудил дела о воспрепятствовании выборам, а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что люди, портящие урны, делают это за деньги. «Медуза» рассказывает, как проходит первый день голосования в России.

Что происходит на участках

Белгород

Один из избирательных участков утром закрылся на 14 минут из-за сирены воздушной тревоги. Людям, пришедшим проголосовать, пришлось отправиться в убежище. Минобороны России заявило, что над областью сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Москва

На одном из участков избирательница вылила зеленку в урну с бюллетенями. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (141 УК). Избирательницу увезли на допрос.

О «жидкости зеленого цвета», вылитой в урны на двух участках в Борисоглебске, также сообщили в правительстве Воронежской области. Полиция задержала избирательниц 58 и 66 лет. О попытках вылить зеленку в урны также известно в Симферополе, Волгоградской и Новосибирской областях. Еще в двух регионах, Ростовской области и Карачаево-Черкесии, в избирательные урны вылили чернила, СК возбудил уголовные дела.

На участке в московском районе Марьино пожилая избирательница залила в кабинку для голосования горючую жидкость, подожгла ее и начала снимать, пишет SotaVision со ссылкой на полицию. Огонь потушили, женщину задержали. Еще об одном поджоге кабинки сообщается в паблике подмосковных Мытищ.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что задержанные за порчу урн «делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности». Зампред ЦИК Николай Булаев назвал порчу урн «терроризмом».

Петербург

Санкт-Петербург

На крыльцо одного из участков в Московском районе Петербурга бросили «коктейль Молотова», сообщает «Фонтанка». Полицейские задержали 21-летнюю девушку. Издание пишет, что ей «посоветовали сделать это за определенную плату в украинском телеграм-канале». Еще одну бутылку с зажигательной смесью бросили на избирательном участке в Когалыме в ХМАО, сообщил местный избирком. Женщину задержали.

Чукотка

На одном из участков в селе Нутэпэльмен уже проголосовали 100% избирателей, отчитался местный избирком. По данным переписи 2010 года, в селе проживали 157 человек.

Псковская область

Там открыли пункты для голосования в автобусах, которые подогнали к границам со странами Балтии в Пыталовском, Печорском и Себежском районах. Открытие таких пунктов для россиян, которые «по разным причинам» находятся за рубежом, ЦИК анонсировал на прошлой неделе.

В телеграм-боте, координировавшем акции сторонников ЧВК Вагнера еще при жизни Евгения Пригожина, появилось сообщение с призывом приходить на избирательные участки 17 марта в 12:00 с «инструментами внушения», чтобы «защитить Россию» от «голубой революции», которую якобы намерены устроить «либералы и навальнята».

Что с явкой и электронным голосованием

За несколько дней до выборов главы российских регионов начали активно призывать избирателей приходить на участки, а в первый день выборов — публиковать фото и видео своего собственного голосования. О посещении избирательных участков в первый день выборов уже отчитались главы Тывы, Петербурга, Белгородской и Курской областей, аннексированных Крыма и Севастополя.

В регионах избирателей завлекают фигурами известных персонажей и ростовыми куклами животных. В Бурятии проголосовали кабан и медведь, в Иркутской области — медведь и заяц. В Тюмени на одном из участков установили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона, с которой, как утверждает правительство региона, «сфотографировался каждый избиратель».

Как Такер Карлсон интервьюировал Путина Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) после открытия участков начала работать «в режиме очереди» — как пояснили на портале, «из-за беспрецедентного количества желающих». РИА Новости сообщило, что в первые полчаса в системе проголосовали свыше 500 тысяч человек. Сопредседатель независимого движения «Голос» Станислав Андрейчук пишет, что официальная явка «зашкаливает» — особенно в ДЭГ. По его словам, на Камчатке электронно проголосовали уже более 70% избирателей. «Операторы системы пишут о большом „интересе“, но мы его природу хорошо понимаем — голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников», — отмечает Андрейчук.

Башкортостан (город неизвестен)

К 17:30 явка, по данным ЦИК, превысила 25%. В электронном голосовании по всем регионам за исключением Москвы явка к середине дня составляла 37%.

В Белгородской области явка к середине первого дня голосования превысила 50%, несмотря на четырежды включавшуюся сирену воздушной тревоги. Эта цифра, как пояснили в областном избиркоме, включает проголосовавших досрочно и в системе электронного голосования.

Задержания и нарушения

Казань

Полиция сфотографировала паспорта проводивших экзитпол волонтеров. Один из них, Дмитрий Румянцев, возглавлявший штаб Бориса Надеждина в регионе, рассказал, что вначале полиция угрожала забрать их в отдел.

Ханты-Мансийск

Возле избирательного участка задержали активистку Полину Змановскую, которая в качестве волонтера от партии «Гражданская инициатива» проводила экзитпол на выходе. Ее отвезли в отделение полиции и намереваются оставить там на ночь, рассказали друзья девушки «ОВД-Инфо».

Петербург

Задержаны двое волонтеров штаба Бориса Надеждина, которые проводили экзитполы. Их везут в отдел полиции.

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