В Белгороде из-за обстрела прервали голосование на выборах президента

Российские средства противовоздушной обороны утром 15 марта сбили над Белгородской областью семь реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир», отчиталось Минобороны РФ.

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу. Как сообщило РИА Новости, из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

Менее чем через 15 минут уведомление о ракетной опасности отменили и голосование продолжилось. При этом в самом Белгороде, судя по фотографиям и видео местных жителей, повреждены несколько машин и домов. Как минимум один автомобиль сгорел. Местные власти о последствиях обстрела пока не сообщали.

Обновление. В результате обстрела Белгорода пострадали два человека, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе выявлены повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Зафиксировано попадание по территории школьного стадиона. В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и пять частных жилых домов, два здания торговых центров, восемь машин.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В последние дни атаки на Белгород и Белгородскую область стали более интенсивными на фоне сообщений о боях с формированиями россиян, которые воюют на стороне ВСУ, в приграничных районах региона.

15 марта в России и на аннексированных РФ территориях Украины стартовало трехдневное голосование на выборах президента. Основной и последний день голосования — 17 марта.