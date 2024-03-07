Россиянам, которые «по разным причинам» находятся за границей, предложат проголосовать на выборах в автобусах у КПП в Псковской области

ЦИК России объявил, что граждане, которые «по разным причинам» находятся в Польше, странах Балтии и Беларуси, смогут проголосовать на президентских выборах на «специально созданных избирательных участках» на приграничных территориях в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Для тех, кто живет в Эстонии, «специальные участки» будут открыты рядом с погранпереходом в Ивангороде. ЦИК уточняет, что ежедневно через границу на территорию России из Эстонии переходят от трех до пяти тысяч человек, большинство из которых — граждане России. Что представляет собой «специально созданный участок», не поясняется.

В Псковской области будет создано пять пунктов для голосования для тех, кто живет в Эстонии, Латвии и Беларуси. Они будут расположены в Печорском, Себежском и Пыталовском районах рядом с границей.

Глава псковского областного избиркома Игорь Сопов рассказал, что приграничные пункты для голосования будут расположены в «низкопольных автобусах с логотипами и символикой президентской избирательной кампании». Внутри, по словам Сопова, будут переносные урны, ящик для хранения бюллетеней и видеонаблюдение. Заявления для голосования россияне будут писать в УИК (участковой избирательной комиссии) прямо внутри автобуса. «По функционалу это будет полноценный участок, но он будет мобильным», — уточнил Сопов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме Владимира Путина, в них участвуют еще три кандидата от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые Люди»). Участков за рубежом в этом году будет меньше, чем обычно — 288 в 144 странах. На выборах 2018 года за границей работало 394 участка.

28 февраля министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что действия россиян, которые придут голосовать на участок в посольстве, можно «расценить как поддержку войны России в Украине» из-за того, что выборы проводятся в том числе и на оккупированных территориях Украины. Позже она уточнила, что Латвия «не может влиять» на то, что граждане России делают в посольстве, но если правоохранительные органы «обнаружат общественную поддержку войны, они будут действовать соответствующим образом».

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На президентских выборах — 2024 не будет ни реальных оппозиционеров, ни антивоенных кандидатов. Но Кремль все еще пытается заинтересовать ими россиян Например, с помощью «интриги» о том, кто займет второе место

как россиян пытаются заинтересовать выборами

На президентских выборах — 2024 не будет ни реальных оппозиционеров, ни антивоенных кандидатов. Но Кремль все еще пытается заинтересовать ими россиян Например, с помощью «интриги» о том, кто займет второе место