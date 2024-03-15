В разных городах России в урны для голосования льют зеленку и чернила. Возбуждены первые уголовные дела

В разных регионах России местные жители портят бюллетени для голосования на выборах президента РФ, вливая в избирательные урны различные красящие жидкости.

Как сообщает Baza, в Москве молодая женщина плеснула зеленку в урну для голосования на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. При этом, как утверждается, женщина выкрикивала проукраинские лозунги и с кем-то переговаривалась по телефону. Baza предполагает, что девушка действовала по чьему-то заданию.

Следственный комитет по Москве сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий ( ) в отношении женщины, которая «вылила красящее вещество в урну для бюллетеней».

Жидкость зеленого цвета плеснули в урны на двух участках в Борисоглебске Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Как пишет «Блокнот Воронеж», в одном случае женщина плеснула зеленку на избирательном участке в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска, с женщиной работают полицейские, урну опечатали. О возбуждении уголовных дел на момент публикации не сообщалось.

Кроме того, урны с бюллетенями пытались испортить в Ростовской области и Карачаево-Черкесии, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. «В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение», — сказал Булаев (цитата по «Интерфаксу»). Замглавы ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования.

В Азове Ростовской области, как сообщает 161.ru, возбудили дело по статье 141 УК в отношении местного жителя, который вылил зеленую жидкость в урну для голосования.

В Карачаево-Черкесии, как пишет РБК, женщина вылила в урну для голосования чернила. СК также возбудил уголовное дело.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России появился новый вид телефонного мошенничества, в результате чего люди поджигали военкоматы и другие объекты, например, банки. Во многих случаях люди в момент совершения поджога общались с мошенниками по телефону. В отношении поджигателей возбуждали уголовные дела.

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