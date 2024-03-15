«Педофил и убийца. Говоря новоязом, герой СВО» «Медиазона» рассказала, как заключенный из Новосибирска ушел на войну и потом стал «завсегдатаем патриотических мероприятий» в школах

Архив Никиты Семьянова

В марте 2024 года жительница Новосибирска Ульяна Горбачева опубликовала в соцсети Х тред, в котором рассказала о своем знакомом Никите Семьянове. Незадолго до этого он вернулся с войны и стал «завсегдатаем военно-патриотических мероприятий» в школах. В своем треде Горбачева назвала Семьянова «убийцей и насильником», который, будучи преподавателем, занимался сексом с девочками 12-15 лет. Одна из них впоследствии стала его женой и родила от него дочь. По словам Горбачевой, Семьянов избивал жену, а потом убил ее отца, за что был приговорен к девяти годам колонии. «Медиазона» рассказала, кто такой Никита Семьянов.

В этом тексте есть мат. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не читайте его.

В марте 2024 года жительница Новосибирска Полина Семьянова получила от матери ссылку на пост в Z-паблике «Герои России — Новосибирск», посвященный встрече учеников местного лицея с военными. В числе «почетных гостей» как «боец-доброволец» и «участник памятного штурма Бахмута» упоминался ее бывший муж Никита Семьянов.

Вскоре после этого паблик «Герои России» отчитался о новой встрече Семьянова — на этот раз с «курсантами патриотических клубов». Тогда же Полина опубликовала пост о бывшем муже: «Этот человек, мой бывший муж и по совместительству убийца моего отца, с детства ломал мою психику. Убил одного человека — убийца. Убил множество — герой, получается?»

На следующий день подруга Полины Ульяна Горбачева опубликовала в соцсети Х тред, в котором назвала Никиту «педофилом и убийцей». «В 2021 году он убил отца моей подруги, закопал у себя под домом. Тогда его посадили, однако не менее важно то, за что он не сел. А не сел он за педофилию», — написала Ульяна.

В своем треде она рассказала, что Никита, будучи преподавателем игры на гитаре, занимался сексом с девочками 12-15 лет. В их числе была и его будущая жена Полина, которая в 16 лет забеременела от него, а спустя примерно полгода после рождения ребенка сбежала. «Но ее жизнь уже была переломана, позже она подсядет на наркотики и сядет в тюрьму», — написала Ульяна.

Она подчеркнула, что Полина была «далеко не единственной жертвой», «говоря новоязом РФ, героя ». В частности, Никита неоднократно пытался заняться сексом с самой Ульяной, в том числе угрожая ей убийством.

Как выяснила «Медиазона», Полина познакомилась с Никитой, когда ей было десять лет. Родители отдали ее в гитарный кружок при Педагогическим лицее имени Пушкина, который вел 18-летний выпускник того же лицея — Никита Семьянов.

«Я даже не знала, даже подумать не могла, что из этого может выйти, мы ведь ему доверяли», — сказала изданию мать Полины Вероника Макаренко.

По ее словам, в 12 лет ее дочь стала «закрытым, сложным ребенком». Примерно в это же время Семьянов уволился из лицея. Часть учеников продолжили ходить на занятия к нему домой. По словам Полины, делали это только девочки.

«Он был таким как бы учителем-психологом. Он очень помогал где-то с переходным возрастом. Тогда мне казалось, что он очень замечательный человек. Мы приходили в гости, общались, все нормально там было — ничего такого не происходило», — сказала Вероника.

В то же время четыре девушки, бывавшие у Семьянова дома, рассказали журналистам, что к нему в то время мог прийтий любой подросток, которому было негде ночевать или просто не хотелось возвращаться домой.

По их словам, дома у Семьянова была «бесконечная вписка», на которой всегда был алкоголь. Собеседницы «Медиазоны» также рассказали, что часто девочек-подростков к Семьянову приводили его взрослые друзья, а «пьяное веселье» в этой компании обычно заканчивалось «хаотичным сексом».

«Никак иначе, как оргии с участием несовершеннолетних, это назвать нельзя. Он действительно постоянно звал к себе кого-то в гости, и все это происходило. Женщины своего возраста его не интересовали — его целевая аудитория была из девочек, которые еще ни хуя не понимают в этой жизни», — заявила Ульяна.

Полина рассказала, что впервые занялась сексом с Семьяновым в 13 лет, а Екатерина — в 14. По словам Ульяны, несовершеннолетних девушек, у которых с Семьяновым был секс, насчитывалось «с десяток».

«Конкретно к Полине он [Семьянов] начал подкатывать с самого начала. Она имела, скажем так, много неприятного опыта в жизни, поэтому внимание от взрослого мужчины ей казалось лестным и приятным», — рассказала Ульяна.

По ее мнению, в итоге Никита вовлек Полину в «откровенно абьюзивные отношения». Другая собеседница издания Алиса добавила, что Полина была «морально, эмоционально и финансово» зависима от Семьянова и «не могла от него никуда деться».

Полина переехала к Семьянову в 15 лет. По ее словам, родители ее отпустили, поскольку Никита для них был «каким-то обликом морали». В то же время мать Полины сказала, что просто смирилась с решением дочери: «У нее переходный возраст проходил так жестоко, что мне показалось, что лучше уж там, чем где-то, где на наркотики подсадят или убьют».

В 16 лет Полина забеременела. В мае 2014 года они с Семьяновым расписались, а в июле у них родилась дочь. По словам Полины, после рождения ребенка Никита стал регулярно бить ее и однажды сломал нос. За помощью она не обращалась из-за «привязанности и детской наивности», а также страха, что муж отомстит.

Примерно через полгода после рождения дочери Полина сбежала к подруге. После этого она начала пить, а позднее — употреблять наркотики. Полина начала делать закладки, и через неделю ее задержали полицейские. В январе 2020 года суд в Новосибирске приговорил ее к восьми годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

По мнению Полины, жизнь с Семьяновым надломила ее психику. Однако свой срок она называет «вторым шансом»: «Я избавилась от зависимостей, получила образование, планирую дальше работать по специальности и повышать квалификацию. Все к лучшему, и все, через что я прошла, в итоге сделало меня сейчас такой, какая я есть».

У Семьянова после побега Полины появилась новая подруга Жанна — его ровесница, у которой была дочь. В 2016 году они поженились, а в конце 2022 года — развелись. По словам Жанны, при ней «ничего непристойного или неподобающего» в доме не происходило, однако на вопросы о причинах развода она отвечать отказалась. В то же время ее подруга Ирина в разговоре с «Медиазоной» назвала Никиту «классическим абьюзером».

В частности, она рассказала, что вскоре после свадьбы Семьянов запил и начал бить новую жену и собственную дочь. «Жанна рассказывала ужасные вещи, у меня нет цензурных слов, чтобы описать их. Я прекрасно понимаю, что такое абьюзерский крючок, и я думаю, что в какой-то момент он ее просто сломал, как и предыдущую жену. Я пыталась ее вытащить, но у меня не получилось», — сказала Ирина.

В апреле 2021 года, еще до второго развода Никиты, пропал отец Полины Александр Макаренко. Как уточняет «Медиазона», после побега дочери Александр навещал внучку, и постепенно сдружился с Семьяновым. В частности, они вместе ремонтировали автомобиль. Перед исчезновением Александр успел предупредить близких, что идет вместе с Никитой приводить в порядок отопление в гараже. Когда он не вернулся, родственники обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». В поисках Александра участвовали и сам Семьянов, и его жена.

Спустя почти месяц Никиту задержали бойцы спецназа «Гром» по подозрению в убийстве Александра. По версии следствия, между Семьяновым и Макаренко произошла ссора, в ходе которой Никита начал душить Александра. После того, как его бывший тесть потерял сознание, Семьянов надел ему на голову полиэтиленовый пакет и продолжил душить, завязав вокруг шеи провод. Тело Александра Никита закопал на своем участке.

В мае 2022 года Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил Семьянова к девяти годам колонии строгого режима, сочтя наличие двух малолетних детей смягчающим обстоятельством. Когда Никита вышел на свободу, неясно. Однако знакомый Полины, отбывавший срок в колонии, в апреле 2023 года рассказал ей, что Семьянов отправился на войну.

Никита Семьянов отвечать на вопросы журналистов отказался. Его отец Владимир Семьянов пригрозил «Медиазоне» уголовной ответственностью за «фейки» об армии, пообещав обратиться в прокуратуру. Мать Никиты Валентина, отказавшаяся говорить с журналистами, начала угрожать матери Полины. «Да я в прокуратуру пойду, да я тебя там сгною по жизни, а Полине устрою веселую жизнь — обратно на зону поедет!» — вспоминает ее слова Вероника.

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй