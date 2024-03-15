Избирком Белгородской области: явка в первый день выборов превысила 50%. При этом в регионе четыре раза включали сирену ракетной опасности

В Белгородской области явка на выборах президента РФ к середине первого дня голосования превысила 50%, пишет РИА Новости со ссылкой на главу местного избиркома.

Собеседник агентства уточнил, что при подсчете учитывались люди, проголосовавшие досрочно. РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова пишет, что речь идет о 173 тысячах проголосовавших.

По состоянию на 17:30 явка по всей России превысила 25%.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Исключением не стал и день начала голосования — сирену ракетной опасности в регионе включали четыре раза.

Кроме того, в течение дня Минобороны РФ не менее пяти раз отчитывалось о сбитых в области беспилотниках и реактивных снарядах. Например, около 17:00 дежурными средствами ПВО были сбиты пять снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Также сообщалось, что во время утреннего обстрела на одном из участков в Белгороде прервали голосование, поскольку людям пришлось спуститься в укрытие.

По данным министра здравоохранения региона Андрей Иконников, в результате обстрелов 14 и 15 марта ранения получили 31 человек. За это же время, согласно публикация Гладкова, погибли как минимум три человека.