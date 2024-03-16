Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

В Самарской области в ночь на 16 марта беспилотники атаковали нефтеперабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ.

По данным Baza, на НПЗ в Сызрани после удара дрона начался пожар, площадь которого составляла 500 квадратных метров. Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что загорелась установка переработки нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс». Люди, по словам губернатора, не пострадали.

Азаров также сообщил о попытке атаки беспилотников на Новокуйбышевский НПЗ, которую, по его словам, удалось пресечь. Baza, в свою очередь, утверждает, что на Новокуйбышевском НПЗ также произошел пожар, который удалось оперативно потушить. Данных о пострадавших нет.

«Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — заявил губернатор Самарской области.

Из-за ударов беспилотников с начала 2024 года несколько крупных НПЗ в разных российских регионах приостанавливали работу. Остановка НПЗ стала одной из причин роста цен на топливо в России.

Подробнее о последствия ударов дронов по НПЗ в России

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

Подробнее о последствия ударов дронов по НПЗ в России

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?