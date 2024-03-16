В Латвии начали уголовное расследование предполагаемых связей депутата Европарламента Татьяны Жданок с ФСБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала уголовное расследование возможных связей депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами, пишет Delfi 16 марта.

Расследование ведется с 22 февраля, сообщили в СГБ, добавив, что в интересах следствия более подробных комментариев пока не будет.

Татьяна Жданок — основательница партии «Русский союз Латвии». С 2004 года она является депутатом Европарламента.

В конце января здание The Insider выпустило расследование, в котором говорилось, что Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из Пятой службы ФСБ. Расследование было основано на письмах из взломанной электронной почты депутата.

Через несколько дней после выхода публикации The Insider Европарламент заявил, что проводит внутреннее расследование. Его результаты по состоянию на середину марта объявлены не были.

Жданок обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами отвергла. Подлинность переписки, на которой было основано расследование, депутат отрицать не стала. При этом Жданок заявила, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.

В СГБ, отвечая на вопросы журналистов о том, какое наказание грозит Жданок, если ее связи с российскими спецслужбами будут доказаны, заявляли, что депутата могут привлечь к ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности. Однако такой закон действует в Латвии лишь с 2016 года и не имеет обратной силы. Большая часть переписки, давшей повод говорить о сотрудничестве Жданок со спецслужбами РФ, относится к периоду до 2016 года, но сообщается о письме, отправленном в 2017 году.

Что стало известно из переписки Жданок

The Insider: депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ В 2022-м она голосовала против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину

Что стало известно из переписки Жданок

The Insider: депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ В 2022-м она голосовала против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину