В Белгороде снаряд попал в частный дом. Погибла 16-летняя девушка

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате атаки на Белгород, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 17 марта в городе объявляли ракетная опасность. Вскоре Минобороны РФ отчиталось, что сбило в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

По словам губернатора, один из снарядов попал в частный жилой дом, где погибла 16-летняя девушка.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — написал он в телеграме.

Также пострадал отец девушки. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и отравлением угарным газом.

В общей сложности возгорание произошло в двух частных жилых домах. Также выбиты стекла в нескольких квартирах в трех многоэтажных домах, повреждены восемь автомобилей и один хозяйственный объект.

Белгород последние несколько дней находится под постоянным обстрелом. Из-за атак торговые центры в городе и Белгородском районах 17 и 18 марта будут закрыты, а в школах и колледжах 18 и 19 марта объявлены выходные дни.