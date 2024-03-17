В Берлине проходит одна из самых массовых акций против Путина в последний день голосования на выборах. Фотографии

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Акция российской оппозиции «Полдень против Путина», приуроченная к выборам президента РФ, прошла не только возле избирательных участков в разных городах России, но и за рубежом. В 12:00 17 марта по местному времени тысячи россиян выстроились в очереди к посольствам и консульствам РФ по всему миру. Во многих городах — Ереване, Бишкеке, Астане, Париже, Берлине, Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Лимассоле, Тель-Авиве, Хайфе — очереди растянулись на сотни метров. Одна из наиболее массовых акций проходит в Берлине на улице Унтер-ден-Линден. По самым консервативным оценкам, на нее собрались не менее двух тысяч человек. В их числе — Юлия Навальная и Михаил Ходорковский.

Одновременно с акцией «Полдень против Путина» возле российского посольства прошла демонстрация «Остановите Путина, войну, ложь и репрессии», организованная немецкими оппозиционными силами. Carsten Koall / dpa / picture alliance / Getty Images

Carsten Koall / dpa / picture alliance / Getty Images Протестующий с бело-сине-белым флагом стоит под макетом уличного знака с надписью «Улица Алексея Навального» возле посольства России в Берлине. Tobias Schwarz / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Путин, купающийся в крови, и «избирательные урны» со встроенными шредерами для бумаги. Max Sher

Василий Крестьянинов

Юлия Навальная и Кира Ярмыш в очереди к посольству РФ в Берлине Василий Крестьянинов

Василий Крестьянинов

Василий Крестьянинов