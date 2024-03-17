Юлия Навальная пришла на акцию «Полдень против Путина» в Берлине

Юлия Навальная, вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального, пришла на акцию «Полдень против Путина» в Берлине. Видео с Навальной среди прочих опубликовали «Дождь» и Bild. Вместе с ней была пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Max Sher для «Медузы»

Max Sher для «Медузы»

В последний день голосования на выборах президента РФ российская оппозиция предложила акцию «Полдень против Путина» — она заключается в том, чтобы прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта и проголосовать против действующего президента или испортить бюллетень.

В полдень по местному времени очереди к участкам выстроились во многих городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Перми, Челябинске, Новосибирске. Также очереди, растянувшиеся на сотни метров, появились к российским посольствам и консульствам в Астане и Алматы (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан), Ереване (Армения), Белграде (Сербия), Тель-Авиве (Израиль), Париже (Франция), Лимассоле (Кипр), Гааге (Нидерланды).

В Берлине очередь к посольству растянулась на несколько кварталов, в ней выстроились не менее двух тысяч человек. На акцию «Полдень против Путина» в Берлине также пришел Михаил Ходорковский.

Подробнее об акции — в нашем онлайне

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

Подробнее об акции — в нашем онлайне

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»