«Полдень против Путина». Опубликованы фото и видео с участков в Москве

В Москве к 12:00 люди начали собираться у избирательных участков. Очереди выстраиваются в центральных районах Москвы и за пределами центра.

УИК № 1 у Центрального Дома Актера на Арбате «Медуза»

УИК № 1 у Центрального Дома Актера на Арбате «Медуза»

УИК № 4 у школы 1234 на Арбате «Медуза»

УИК № 4 у школы 1234 на Арбате «Медуза»

Соратники Навального, запустившие прямую трансляцию в третий день выборов, публикуют фотографии очередей у избирательных участков в районах Новой Москвы, Жулебино, ВДНХ, Бауманской и других.

Идею акции «Полдень против Путина», которая заключается в том, чтобы прийти в 12:00 17 марта на избирательные участки и проголосовать против действующего президента (или испортить бюллетень), предложил петербургский депутат Максим Резник. Ее поддержал Алексей Навальный, а за ним и другие лидеры оппозиции.

Призыв Навального участвовать в акции соратники политика назвали его «завещанием». После гибели Навального в колонии его команда опубликовала пост политика, написанный им незадолго до смерти, в котором он предложил выбирать кандидата в бюллетене при помощи квантовой физики.

Утром в третий день голосования на президентских выборах, которые проходят с 15 по 17 марта, глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что явка по стране с учетом электронного голосования составила 61,37%. В Москве, как сообщили в Минцифры, к 10 утра 17 марта 4,2 миллиона человек проголосовали в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — это 91% ранее зарегистрированных избирателей.

как проходит «полдень против путина»

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

как проходит «полдень против путина»

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»