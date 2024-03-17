Посольство РФ в Германии заявило, что «радо видеть» всех пришедших голосовать. В очереди стоят участники акции «Полдень против Путина»

В официальном аккаунте посольства России в Германии заявили, что «рады видеть всех граждан России, готовых отдать свой голос». В очереди к избирательному участку в здании посольства стоят тысячи россиян, пришедших на акцию «Полдень против Путина».

«Количество желающих проголосовать на выборах Президента России на избирательном участке № 8315 в Посольстве России в Германии увеличивается. Рады видеть всех граждан России, готовых отдать свой голос! Вместе мы сила — голосуем за Россию!», — говорится в сообщении посольства.

В Германии на этих президентских выборах для россиян открыты два избирательных участка — в Бонне и Берлине. У посольства России в Берлине очередь участников акции «Полдень против Путина», объявленной оппозицией, выстроилась еще за два часа до голосования. К полудню очередь растянулась на несколько кварталов от входа в здание.

Голосовать пришла и Юлия Навальная, также в очереди заметили Михаила Ходорковского.

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первые итоги акции «полдень против путина»

На акцию «Полдень против Путина» вышли тысячи людей в России и по всему миру. Среди участниц — Юлия Навальная Это первые итоги выборов в России (официальные итоги по версии ЦИКа объявят уже скоро)

первые итоги акции «полдень против путина»

На акцию «Полдень против Путина» вышли тысячи людей в России и по всему миру. Среди участниц — Юлия Навальная Это первые итоги выборов в России (официальные итоги по версии ЦИКа объявят уже скоро)

Идею акции «Полдень против Путина», заключающейся в том, чтобы 17 марта прийти на участки в 12:00 и проголосовать против действующего президента, предложил петербургский депутат Максим Резник. Ее поддержал Алексей Навальный, а за ним и остальные лидеры оппозиции. Соратники Навального назвали акцию «завещанием» политика и активно призывали участвовать в ней.

В Берлине акция «Полдень против Путина» стала одной из самых многочисленных — спустя два часа после полудня очередь все еще занимала несколько кварталов, а стоять в ней людям приходилось по несколько часов. Многочисленные акции прошли также в Риге, Вильнюсе, Барселоне, Париже, Лондоне, Тель-Авиве, Ереване и множестве других городов за границей.

хроника последнего дня голосования на выборах президента россии

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

хроника последнего дня голосования на выборах президента россии

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»