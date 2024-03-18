ЦИК: Путин победил на выборах президента РФ с результатом 87,28%

Центризбирком РФ обработал 100% протоколов избирательных комиссий, следует из трансляции на сайте ЦИК.

По предварительным данным комиссии, Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил 87,28% голосов избирателей. Остальные кандидаты получили такие результаты:

Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%,

Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%

Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Центризбирком планирует объявить окончательные результаты выборов президента РФ 21 марта.

В ЦИК РФ ранее сообщили, что явка на выборах стала «рекордной» в современной России и составила 77,44%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что такой показатель стал возможен из-за того, что голосование шло три дня, в том числе в интернете, а избирателей проинформировали о выборах.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Представители российской оппозиции перед выборами призывали страны Запада не признавать результаты голосования. Но в заявлениях Евросоюза и стран, входящих в блок, об этом не говорится. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что голосование в России «проходило в условиях жестких ограничений», а к выборам не допустили многих кандидатов, в том числе выступающих против войны.

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