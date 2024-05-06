Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за развратные действия в отношении подростка, заявил, что получил на войне медаль «За спасение погибавших»

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, приговоренный к шести с половиной годам колонии о развратных действиях в отношении подростка и уехавший воевать в Украину, заявил, что получил награду за участие в войне медаль .

«Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью „За спасение погибавших“. По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость», — заявил Белостоцкий изданию MSK1.RU, добавив: «Друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти».

Бывший режиссер «Ералаша» затруднился сообщить, за что его представили к награде, предположив, что речь может идти о спасении командира во время одного из боев. «Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно», — сказал он.

Адвокат Валентина Филипенкова, представлявшая на процессе над Белостоцким потерпевшую сторону, заявила MSK1.RU, что ее доверители не собираются препятствовать процессу освобождения режиссера. По ее словам, мама и мальчик во время следствия неоднократно говорили о том, что не имеют к Илье Белостоцкому никаких претензий, и не обращались в правоохранительные органы.

Илья Белостоцкий — сценарист, продюсер, режиссер-постановщик киножурнала «Ералаш» и телесериала «След», член Гильдии кинорежиссеров России с 2004 года.

В ноябре 2023 года Белостоцкий объявил, что подписал контракт с Минобороны РФ, а в декабре его сестра рассказала, что он отправился воевать в Украину. MSK1.RU пишет, что бывший режиссер «Ералаша» «служит медиком в штурмовом отряде».