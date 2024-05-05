Война Восемьсот второй день. Онлайн «Медузы»

WSJ: кредиторы Украины решили потребовать, чтобы Киев возобновил выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны

Группа частных иностранных держателей облигаций Украины планирует потребовать от властей страны в 2025 году возобновить выплаты процентов по госдолгу, которые были приостановлены после начала полномасштабного российского вторжения, сообщают источники The Wall Street Journal.

Группа кредиторов, среди которых компании BlackRock и Pimco, сформировала комитет и наняла юристов для ведения переговоров с Киевом. По данным издания, этим кредиторам принадлежит пятая часть еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов.

Кредиторы хотят, чтобы Киев возобновил выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга. Украина собирается начать переговоры с держателями облигаций в мае.

Как указывает WSJ, если Киев не заключит сделку с иностранными держателями облигаций, то в августе Украина может объявить дефолт.