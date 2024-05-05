Война Восемьсот второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Разведслужбы предупредили, что Россия готовит диверсии по всей Европе, пишет FT.
- По данным WSJ, кредиторы Украины потребуют, чтобы Киев возобновил выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны.
- В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине провести контрнаступление в 2025 году.
- Войска РФ атаковали Украину дронами. В Харькове под удар попали жилые дома, в Днепре — объекты инфраструктуры. Ранены шесть человек.
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: «У Бога на плече — шеврон с украинским флагом».
WSJ: кредиторы Украины решили потребовать, чтобы Киев возобновил выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны
Группа частных иностранных держателей облигаций Украины планирует потребовать от властей страны в 2025 году возобновить выплаты процентов по госдолгу, которые были приостановлены после начала полномасштабного российского вторжения, сообщают источники The Wall Street Journal.
Группа кредиторов, среди которых компании BlackRock и Pimco, сформировала комитет и наняла юристов для ведения переговоров с Киевом. По данным издания, этим кредиторам принадлежит пятая часть еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов.
Кредиторы хотят, чтобы Киев возобновил выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга. Украина собирается начать переговоры с держателями облигаций в мае.
Как указывает WSJ, если Киев не заключит сделку с иностранными держателями облигаций, то в августе Украина может объявить дефолт.
Разведслужбы предупредили, что Россия готовит диверсии по всей Европе
Как пишет Financial Times, ссылаясь на источники, европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия замышляет акты насилия и диверсии по всему континенту в рамках конфликта с Западом.
Сотрудники разведки считают, что Россия — напрямую или через посредников — уже начала готовить взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры на территории Европы, «не особо заботясь о гибели мирных жителей».
В Германии считают, что России может спокойно проводить операции на европейской территории «с высоким потенциалом ущерба». Об этом в апреле говорил глава одной из немецких спецслужб, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденван.
По всей Европе уже происходят диверсии:
- В Байройте в Баварии 17 апреля задержала двух жителей Германии, обвиняемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий на военных и логистических объектах.
- В конце апреля в Великобритании двух мужчин обвинили в том, что они устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. Их обвинили в работе на Россию.
- В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, предположительно устроенных диверсантами.
- Россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, сообщил FT в апреле министр транспорта страны.
- В Эстонии, по данным спецслужб, сотрудники российской разведки напали на машину министра внутренних дел и на журналистов.
В офисе Генпрокурора Украины сообщили о расследовании по факту ночной атаки беспилотника на Харьков. По данным следствия, «около 00:30 зафиксировано падение обломков беспилотника в частном жилом секторе Основянского района города», в результате чего произошел пожар.
Пострадали шесть мирных жителей, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.
Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
- Войска РФ в ночь на 6 мая атаковали Украину, применив 24 ударных беспилотника типа «Шахед». Как утверждают в ВСУ, сбиты 23 дрона. В Харькове под удар попали жилые дома, в Днепре — объекты инфраструктуры.
Российская артиллерия трижды атаковала Очаков Николаевской области вечером 4 мая, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, обстрелы произошли в течение полутора часов: в 20:36, 21:16, 22:06 по местному времени. Пострадавших нет.
Советник Байдена Салливан заявил, что помощь США позволит Украине провести контрнаступление в 2025 году
Военная помощь США в размере 61 миллиарда долларов, предоставленная Украине, может позволить ВСУ провести новое контрнаступление в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 4 мая на мероприятии, организованном газетой Financial Times.
Советник Джо Байдена ожидает «российских успехов в предстоящий период» на поле боя, поскольку, по его словам, «нельзя мгновенно переключить выключатель».
Салливан ожидает, что военная поддержка США поможет Украине «держать линию» обороны и «обеспечить Украине способность выдержать российский штурм» в течение 2024 года. По его словам, в 2025 году украинские войска собираются «двигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую русские у них отняли».
Как указывает FT, любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны конгресса и одобрения Белого дома. Но дальнейшая помощь может оказаться под угрозой, если в ноябре президентом США изберут Дональда Трампа.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в апреле в интервью немецкой газете Bild, что у украинской армии есть план очередного контрнаступления, но он зависит от поставок оружия, в том числе из США.
- США в апреле после полугода согласований выделили Украине пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. Часть вооружений, в том числе артиллерийские снаряды, уже поступили в Украину. При этом поставки систем Patriot ожидаются в июне.
Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Пасхой, назвав бога украинским «союзником» в полномасштабной войне с Россией
Зеленский записал поздравление в вышиванке. Он отметил, что Пасха символизирует «освобождение души человека от рабства зла и тьмы», а также «победу добра и справедливости, победу жизни над смертью».
Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать.
Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть.
- 5 мая православные христиане, в том числе в воюющих Украине и России, отмечают Пасху.
- Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве молился о защите «священных пределов» России, которая вторглась в Украину, а также призвал прихожан молиться «о властях и о воинстве».
Очеретино, Донецкая область
В поселке Очеретино в Покровском районе Донецкой области до полномасштабной войны проживали три тысячи человек. В конце апреля российские войска закрепились в селе, но, по словам украинских военных, бои продолжаются. На этих кадрах с беспилотника, полученных Associated Press, показано разрушенное Очеретино — в поселке не осталось зданий, не пострадавших в результате боевых действий.
Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Днепре повреждены инфраструктурные объекты, в Харькове при ударе по жилым домам пострадали шесть человек
Российские военные в ночь на 5 мая атаковали Украину с северного и южного направлений 24 беспилотниками типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинские войска в результате боевой работы уничтожили 23 дрона в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
В Харькове в результате попадания российского беспилотника в частный сектор Основянского района загорелись три дома, сообщил мэр города Игорь Терехов. По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, пострадали шесть человек.
12 беспилотников в ходе ночной атаки сбили в Днепропетровской области, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепре обломки сбитых дронов повредили многоэтажное здание и объекты инфраструктуры, произошли пожары. В Слобожанской общине повреждены два автомобиля и магазин. Люди не пострадали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
- Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- В ночь на 5 мая российские войска атаковали Украину, применив 24 ударных беспилотника типа «Шахед». Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 23 ударных БПЛА.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- Под артиллерийским огнем находились более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отразили 83 атаки ВС РФ: 12 на купянском направлении, девять — на лиманском, 12 — на бахмутском, 20 — на авдеевском, 15 — на новопавловском, пять — на ореховском, 10 — на херсонском.
- Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава ВС РФ, трем пунктам управления, трем зенитным ракетным комплексам и по одному складу боеприпасов. Силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, одну радиолокационную станцию и еще один важный объект ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 802-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.