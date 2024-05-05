Российские военные нанесли авиаудар по центру Харькова. Пострадали 10 человек

Обновление. Российские военные нанесли три удара авиационными бомбами по центру Харькова, уточнил глава региональной администрации Олег Синегубов. Повреждено более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные здания. Пострадали 10 человек, из них четверо находятся в больнице.

10 человек пострадали в результате российского удара по центру Харькова, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«На эту минуту медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий», — заявил чиновник. Ранее власти города сообщили, что в Харькове произошло несколько взрывов.

По словам Синегубова, военные РФ сбросили на город корректируемую авиабомбу, попав по частному сектору Харькова, между домами. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили, взрывной волной выбило окна.

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по городам Украины, в том числе Харькову. С конца апреля войска РФ почти каждый день сбрасывают на Харьков корректируемые авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов говорил, что в результате обстрелов была разрушена «практически вся» энергетическая инфраструктура города.

Западные издания, включая Bloomberg и The Economist, со ссылкой на источники сообщали, что армия России надеется сделать Харьков непригодным для проживания мирного населения, а также готовится к штурму города.

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