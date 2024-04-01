Глава Харькова заявил, что из-за российских обстрелов в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура
В результате обстрелов армии РФ в Харькове уничтожена почти вся государственная и частная энергетическая инфраструктура, сообщил глава украинского города в интервью изданию «Лига.нет» Игорь Терехов.
«Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч [жителей]. Однако никто не опускает руки», — сказал Терехов.
Он назвал ситуацию для энергетической отрасли очень тяжелой. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — добавил глава города.
Войска России в последние недели несколько раз наносили массированные удары по объектам энергетики Украины. В результате атаки, совершенной 22 марта, Харьков практически полностью остался без электричества и водоснабжения, встал городской транспорт, работающий на электротяге. В результате обстрела, совершенного 1 апреля, под удар попали энергогенерирующие предприятия, из-за чего возник дефицит электроэнергии в Харькове и области, сообщили в региональной администрации.
Харьков может стать новой целью для российской армии в Украине, утверждало издание «Верстка». Источники «Медузы» среди «российских элит» говорили, что не знают о том, что принято решение провести масштабное наступление на Харьков, но это «вполне вероятный сценарий», который в теории может привести к новой волне мобилизации. Главком ВСУ Александр Сырский предупредил, что решение начать наступление на Харьков может стать роковым для российских войск.