Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине ДнепроГЭС, Харьков остался без света

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ночь на 22 марта воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

Министр энергетики Герман Галушенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — пишет министр в фейсбуке.

По словам министра, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.

В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры ракетами С-300/Х-22, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.

В Запорожье российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. По предварительным данным, семь домов разрушены, еще 35 повреждены. Есть раненые.

Также на грани отключения оказалась Запорожская АЭС — во время атаки отключилась внешняя воздушная линия электропередач «Днепровская», которая объединяет оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на работу от генераторов.

«Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений», — заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Z-каналы сообщают об ударе по ДнепроГЭС. Российская ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе Днепровской ГЭС, заявил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в троллейбусе были мирные люди, которые ехали на работу. Андрющенко опубликовал фото последствий удара. Движение в районе ГЭС остановлено.

Согласно сообщению «Укргидроэнерго», удар был нанесен по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. На станции начался пожар. «Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили в ведомстве.

В Сумской области в результате ударов по объектам энергосистемы введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

Попадания в объекты критической инфраструктуры также зафиксированы в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской областях.

В Хмельницком после российского удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, сообщает мэр города Александр Симчишин.

В Полтавской области обломками ракет повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе, пострадавших нет. В регионе применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений.

Аварийные отключения света для поддержания баланса в энергосистеме Украины также вводятся в Кировоградской области. Повреждений и отключений объектов критической инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

Владимир Зеленский заявил, что за ночь российские войска выпустили по украинским регионам более 60 беспилотников и около 90 ракет разных типов.

«Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей», — написал президент Украины в телеграме.

У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У «шахедов» нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы «Пэтриот» должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы.

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