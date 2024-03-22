Война Семьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине ДнепроГЭС.
- Минобороны РФ заявило об обстреле Белгорода из системы залпового огня Vampire. Погибла мирная жительница.
Атака войск РФ в ночь на 22 марта по энергетической системе Украины была крупнейшей за все время войны, рассказал в эфире телемарафона рассказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, российские военные применили комбинированные средства поражения. Целями атаки стали тепловые и гидроэлектростанции, а также по магистральные подстанции «Укрэнерго» в разных регионах Украины. Во многих областях есть повреждения. Особенно, по словам Кудрицкого, пострадал Харьков.
«К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов», — отметил глава «Укрэнерго».
В Одесской области повреждены энергетические объекты
Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
По распоряжению «Укрэнерго» в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов, рассказал чиновник.
«Россия воюет против обычной жизни людей». Зеленский — о массированном обстреле энергетической инфраструктуры Украины
В ночь на 22 марта войска РФ выпустили по Украине более 60 беспилотников типа «Шахед» и почти 90 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора.
Во всех города, которые пострадали от атаки, уже работают необходимые службы. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям. Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винничина, Франковщина — везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы.
У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У «шахедов» нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы «Пэтриот» должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы.
Минобороны РФ заявило об обстреле Белгорода из системы залпового огня Vampire. Погибла женщина
Минобороны РФ объявило о новом обстреле Белгорода украинскими военными из системы залпового огня Vampire. 22 марта около 07:30, говорится в сообщении военного ведомства, над Белгородской областью дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь реактивных снарядов.
Погибла мирная жительница, которая во время обстрела гуляла на улице с собаками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Одна из собак тоже погибла. По предварительным данным, еще два человека пострадали: местная жительница получила осколочное ранение ноги, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали.
В Белгороде в результате обстрела повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном доме и четырех учреждениях здравоохранения. Повреждены 12 автомобилей, четыре машины полностью сгорели.
В Белгородском районе в поселке Майский повреждены шесть частных домов, одна надворная постройка и два автомобиля. В селе Новая Деревня повреждено ограждение в частном доме. Информация о последствиях обстрела уточняется.
- Белгород последние недели ежедневно находится под обстрелом. 19 марта власти региона сообщали, что за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, в последующие дни обстрелы продолжились и число жертв выросло.
В Харькове наблюдаются проблемы с водоснабжением (обесточены насосные станции), не работает электротранспорт и светофоры, рассказал мэр города Игорь Терехов.
Харьковский вокзал перевели на резервное питание, сообщила «Украинская железная дорога». На харьковском железнодорожном узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.
«В результате ночных обстрелов имеем несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение», — говорится в сообщении компании.
В Донецкой области также вводятся экстренные отключения электричества, сообщает ДТЭК.
Ситуация в регионах Украины после массированного обстрела
- Хмельницкая область. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Один человек погиб, один ранен. Под завалами ищут людей.
- Ивано-Франковская область. Взрывы произошли в Прикарпатье. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения, но какие, пока не сообщается. Перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано.
- Кривоградская область. Повреждены хозяйственные постройки. Информации о пострадавших нет. Энергетики вводят график аварийных отключений света: каждые два часа будут отключать половину абонентов жилого сектора в определенных территориальных общинах области.
- Полтавская область. Обломками сбитых ракет повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. В регионе вводятся превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений. Сейчас в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 компаний.
- Черкасская область. Силы ПВО сработали по воздушным целям, но обошлось без последствий. «На эту минуту область стабильно функционирует. О любых изменениях, в связи с ситуацией в целом в стране, в частности в энергетике, сразу буду информировать», — заявил глава области Игорь Табурец.
В Днепропетровской области начались экстренные отключения электричества
Как сообщила компания ДТЭК, экстренные отключения стали последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и вводятся по распоряжению «Укрэнерго».
Z-каналы сообщают об ударе по ДнепроГЭС. Российская ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе Днепровской ГЭС, заявил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в троллейбусе были мирные люди, которые ехали на работу. Андрющенко опубликовал фото последствий удара. Движение в районе ГЭС остановлено.
В Укргидроэнерго подтвердили попадание по ДнепроГЭС. В компании заявили, что угрозы прорыва станции нет, ситуация на плотине станции контролируемая. «Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов», — говорится в сообщении.
Последствия обстрела в регионах Украины
В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
В Запорожье российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. По предварительным данным, семь домов разрушены, еще 35 повреждены. Есть раненые.
Также на грани отключения оказалась Запорожская АЭС — во время атаки отключилась внешняя воздушная линия электропередач «Днепровская», которая объединяет оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на работу от генераторов.
В Сумской области в результате ударов по объектам энергосистемы введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.
Попадания в объекты критической инфраструктуры также зафиксированы в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской областях.
Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине
В ночь на 22 марта воздушная тревовга была объявлена по всей стране. Министр энергетики Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — написал он в фейсбуке.
По словам Галущенко, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.
Здравствуйте! Начинается 758-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.