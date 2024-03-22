Война Семьсот пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Атака войск РФ в ночь на 22 марта по энергетической системе Украины была крупнейшей за все время войны, рассказал в эфире телемарафона рассказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, российские военные применили комбинированные средства поражения. Целями атаки стали тепловые и гидроэлектростанции, а также по магистральные подстанции «Укрэнерго» в разных регионах Украины. Во многих областях есть повреждения. Особенно, по словам Кудрицкого, пострадал Харьков.

«К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов», — отметил глава «Укрэнерго».