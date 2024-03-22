Жители Киева укрываются от российских ракет — и сдают кровь для военнослужащих ВСУ Семьсот пятьдесят седьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Красноярском крае планируют закрыть несколько колоний. Заключенных стало меньше, так как они массово уходят на войну.
- В России налажено массовое производство авиационных бомб, доложили Сергею Шойгу директора оборонных заводов.
- Один человек погиб, шесть получили ранения при обстреле Николаева.
- Минобороны РФ объявило, что сбило над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire. При обстреле Белгорода пострадали пять человек.
- Власти приграничного Грайворона призвали местных жителей уехать из Белгородской области.
Обстрел Киева
Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Киеву. Столица Украины был атакована впервые за 44 дня. Ранения, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, получили 10 человек в Шевченковском и Святошинском районах города. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Войска РФ с самого начала вторжения наносят удары по Киеву. Ко второй годовщине полномасштабной войны «Медуза» составила карту разрушений и сфотографировала места, пережившие обстрелы.
Сбор донорской крови для солдат в католическом храме в Киеве
В Украине регулярно проводится сбор крови для военнослужащих, защищающих страну. Донорство поддерживают на государственном уровне, сдавать кровь для военных еще в начале российского вторжения призывал президент Украины Владимир Зеленский. Организацией сбора крови для военных также занимаются неправительственные структуры, включая религиозные. Так, например, сбор крови проводят в Николаевском костеле в Киеве.
Ночная тренировка украинских снайперов в Донецкой области
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.