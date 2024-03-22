Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Красноярском крае планируют закрыть несколько колоний. Заключенных стало меньше, так как они массово уходят на войну.

В России налажено массовое производство авиационных бомб, доложили Сергею Шойгу директора оборонных заводов.

Один человек погиб, шесть получили ранения при обстреле Николаева.

Минобороны РФ объявило, что сбило над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire. При обстреле Белгорода пострадали пять человек.

Власти приграничного Грайворона призвали местных жителей уехать из Белгородской области.

Обстрел Киева

Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Киеву. Столица Украины был атакована впервые за 44 дня. Ранения, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, получили 10 человек в Шевченковском и Святошинском районах города. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Войска РФ с самого начала вторжения наносят удары по Киеву. Ко второй годовщине полномасштабной войны «Медуза» составила карту разрушений и сфотографировала места, пережившие обстрелы.

Жители Киева укрываются на одной из станций метро во время ракетного удара Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Один из взрывов, произошедших в Киеве во время обстрела Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Российские ракеты, по данным мэра Киева Виталия Кличко, повредили жилые дома в Святошинском и Шевченковском районах. В Подольском районе, сообщал он, обломки ракет упали на территориях двух промышленных предприятий Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что утром 21 марта над Киевом и Киевской областью были сбиты около 30 ракет Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

У России нет таких ракет, которые могли бы обойти систему Patriot, которая стоит на защите Киева, заявил Владимир Зеленский, вновь подчеркнув, что современные средства противовоздушной обороны нужны всем городам Украины Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Сбор донорской крови для солдат в католическом храме в Киеве

В Украине регулярно проводится сбор крови для военнослужащих, защищающих страну. Донорство поддерживают на государственном уровне, сдавать кровь для военных еще в начале российского вторжения призывал президент Украины Владимир Зеленский. Организацией сбора крови для военных также занимаются неправительственные структуры, включая религиозные. Так, например, сбор крови проводят в Николаевском костеле в Киеве.

Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Ночная тренировка украинских снайперов в Донецкой области

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.