«Капеллан дает уверенность солдатам, что их оберегают высшие силы». Священник помогает украинским военным под Купянском. В Харькове разбирают завалы после ракетного удара Семьсот пятьдесят шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Грайвороне Белгородской области при обстреле погибли двое местных жителей.
- Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове. Есть погибшие и раненые.
- Белгород обстреляли из системы залпового огня Vampire. Один человек погиб, двое получили ранения.
- Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ.
- На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты.
- Глава МИД Украины: Макрон, говоря об отправке войск, имел в виду лишь инструкторов для обучения военных.
- Глава Пентагона: выживание Украины в опасности, безопасность США под угрозой.
- Суд во Франции впервые дал убежище россиянину, бежавшему от мобилизации.
Обстрел Харькова
Российские войска 20 марта нанесли удар по Харькову ракетой Х-59. Погибли пять человек, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Украинские минометчики под Бахмутом
Украинские военные продолжают держать оборону возле Бахмута, захваченного российскими войсками уже почти год назад. Последние месяцы ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов — западные союзники не смогли вовремя выполнить взятые на себя обещания по поставкам. Несмотря на то, что у российских войск есть значительное преимущество по количеству снарядов, украинские военные продолжают сдерживать наступление войск РФ.
Капеллан в укрытии бойцов ВСУ под Купянском
В ВСУ несут службу десятки военных капелланов, представляющие разные религиозные конфессии. Один из них — Павел Федосов — так описывал миссию военных священников: «Они выполняют функцию надежного плеча. Ведь для эффективности военному нужно не только быть уверенным в своей амуниции и оружии, но и понимать, что его оберегает Бог, сокровенная сила, которая спасет его от вражеского огня. На самом деле капеллан — это уверенность солдат, что их оберегают высшие силы».
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.