«Капеллан дает уверенность солдатам, что их оберегают высшие силы». Священник помогает украинским военным под Купянском. В Харькове разбирают завалы после ракетного удара Семьсот пятьдесят шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Грайвороне Белгородской области при обстреле погибли двое местных жителей.

Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове. Есть погибшие и раненые.

Белгород обстреляли из системы залпового огня Vampire. Один человек погиб, двое получили ранения.

Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ.

На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты.

Глава МИД Украины: Макрон, говоря об отправке войск, имел в виду лишь инструкторов для обучения военных.

Глава Пентагона: выживание Украины в опасности, безопасность США под угрозой.

Суд во Франции впервые дал убежище россиянину, бежавшему от мобилизации.

Обстрел Харькова

Российские войска 20 марта нанесли удар по Харькову ракетой Х-59. Погибли пять человек, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Российская ракета ударила по промышленному предприятию в Холодногорском районе в западной части Харькова Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

После удара начался пожар в здании, где находились люди Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images

Девять человек получили ранения, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, семерым из них потребовалась госпитализация Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Из-за взрывной волны и пожара здание частично обрушилось. Спасатели несколько часов разбирали завалы, извлекая выживших и тела погибших Yevhen Titov / Global Images Ukraine / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем телеобращении выразил соболезнования родным и близким погибших в Харькове и пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Зеленский также подчеркнул, что для защиты Харькова и других украинских городов необходимы средства ПВО, которые могли бы предоставить Украине западные союзники. George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

Украинские минометчики под Бахмутом

Украинские военные продолжают держать оборону возле Бахмута, захваченного российскими войсками уже почти год назад. Последние месяцы ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов — западные союзники не смогли вовремя выполнить взятые на себя обещания по поставкам. Несмотря на то, что у российских войск есть значительное преимущество по количеству снарядов, украинские военные продолжают сдерживать наступление войск РФ.

Среди подразделений ВСУ, держащих оборону возле Бахмута, 28-я отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады готовятся вести огонь из миномета Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

В Донецкой области войска РФ п о состоянию на середину марта пытались идти в наступление почти по всей линии фронта — не только под Бахмутом, но и под Авдеевкой (ее ВС РФ захватили в середине февраля), Марьинкой и Новомихайловкой Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Капеллан в укрытии бойцов ВСУ под Купянском

В ВСУ несут службу десятки военных капелланов, представляющие разные религиозные конфессии. Один из них — Павел Федосов — так описывал миссию военных священников: «Они выполняют функцию надежного плеча. Ведь для эффективности военному нужно не только быть уверенным в своей амуниции и оружии, но и понимать, что его оберегает Бог, сокровенная сила, которая спасет его от вражеского огня. На самом деле капеллан — это уверенность солдат, что их оберегают высшие силы».

Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.