Минобороны РФ: Белгород обстреляли из системы залпового огня Vampire. Один человек погиб, есть раненые

Обновление. Один человек погиб, два пострадали при обстреле Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в Белгороде в результате обстрела пострадали несколько квартир в 12 домах. Там выбиты окна и повреждены балконы. Также повреждены 16 автомобилей, есть разрушения на территориях двух детских садов и одной школы.

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские войска обстреляли Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Дежурные средства ПВО, как заявили в Минобороны, уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов около 11:30 утра по местному времени.

Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе около 11:35, сообщает Go31. Тревогу отменили в 12:13, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как утверждают Baza, Mash и Go31, один человек погиб во время обстрела Белгорода. Также сообщается, что как минимум два человека получили ранения: пострадал житель Белгорода и 17-летняя жительница поселка Разумное. В Единой дежурной диспетчерской службе заявили ТАСС, что один человек пострадал, это взрослый мирный житель. В оперативных службах заявили ТАСС, что при обстреле Белгорода ранен подросток. Губернатор региона и мэр Белгорода пока это не комментировали.

Как сообщается, снаряды или их обломки повредили несколько домов и автомобилей на улице Макаренко (телеграм-канал «Жесть Белгород» опубликовал видео удара). Также осколки обнаружили в микрорайоне Крейда и у бывшего витаминного завода. Взрыв произошел рядом с одним из детских садов Белгорода.

Движение транспорта на улице Макаренко перекрыто в связи с чрезвычайной ситуацией, сообщили в областном министерстве транспорта.

Украинские войска активно обстреливают Белгородскую область в течение всего марта. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о том, что средства ПВО уничтожают и перехватывают над регионом реактивные снаряды, ракеты и беспилотники. На фоне участившихся обстрелов власти региона начали временно переселять жителей Грайворонского городского округа, а также вывозить детей из районов, которые подвергаются обстрелам, в том числе из Белгорода и пригорода.

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