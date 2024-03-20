Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты

Оперативный штаб Белгородской области решил, что с 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в обращении, выпущенном вечером 19 марта.

По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также села: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации.

«Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Ну, например, нужно кормить коров, которые есть в достаточно многих хозяйствах, и за коровами нужно ухаживать. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома и в обратном порядке», — сказал Гладков.

Он отметил, что власти продолжат уговаривать местных жителей покинуть свои дома.

Оперативный штаб Белгородской области также решил, что с 21 марта начнет выдавать продуктовые наборы жителям 16 населенных пунктов Грайворонского округа. Помимо этого, сообщил губернатор, оперштаб решил освободить жителей 13 населенных пунктов от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март (а дальше будет зависеть от оперативной обстановки).