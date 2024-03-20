Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ.
- На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты.
Ночью под обстрел со стороны Украины попало селу Гуево Суджанского района Курской области, рассказал Старовойт. Люди не пострадали. Повреждены три дома — там выбиты окна, разрушены дворовые постройки, осколками посечены заборы. Перебита линия электропередачи.
Поздно вечером 19 марта в Курской области сработали системы ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт. Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о том, что над областью сбили украинскую ракету С-200.
После атаки губернатор рассказал о перебоях с электричеством в Курске, которое восстановили в течение полутора часов. Администрация Курской атомной электростанции сообщало, что АЭС работает в штатном режиме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 86 авиационных ударов, совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 80 боевых столкновений. На купянском направлении российские военные 10 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили 14 атак противника в районах Белогоровки Луганской области, Терной и Спорного Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили семь атак противника в районах Предтечино, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 13 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 29 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного.
- На ореховском направлении российские военные шесть раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ один раз пытались штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два складам боеприпасов, наземный пункт управления беспилотниками и станцию РЭБ россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В школах Белгородской области на фоне обстрелов весенние каникулы начались на три дня раньше
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперштаб региона принял решение о досрочном начале каникул в школах Белгорода, Яковлевского городского округа и приграничных муниципалитетов. Колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение, кружки и секции работать не будут.
На остальной территории Белгородской области плановые каникулы начнутся со следующей недели.
Кроме того, до 1 мая в Белгородском районе не будет проводиться проверка счетчиков. «Уважаемые жители тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам», — добавил губернатор.
На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты
Оперативный штаб Белгородской области решил, что с 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в обращении, выпущенном вечером 19 марта.
По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также села: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации.
«Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Ну, например, нужно кормить коров, которые есть в достаточно многих хозяйствах, и за коровами нужно ухаживать. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома и в обратном порядке», — сказал Гладков.
Он отметил, что власти продолжат уговаривать местных жителей покинуть свои дома.
Оперативный штаб Белгородской области также решил, что с 21 марта начнет выдавать продуктовые наборы жителям 16 населенных пунктов Грайворонского округа. Помимо этого, сообщил губернатор, оперштаб решил освободить жителей 13 населенных пунктов от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март (а дальше будет зависеть от оперативной обстановки).
- Грайворонский городской округ, расположенный на юго-западе Белгородской области, начали активно обстреливать со стороны Украины в начале марта. Жители округа стали покидать свои дома после того, как украинские диверсанты попытались прорвать украинско-российскую границу.
- Власти Белгородской области объявили 19 марта, что переселят девять тысяч детей, в том числе из Грайворонского округа, в другие регионы РФ.
- В последний раз власти Белгородской области отселяли жителей в мае 2023 года, когда Украина массировано обстреливала город Шебекино.
Минобороны РФ также отчиталось, что российские средства ПВО утром 20 марта сбили один украинский беспилотник в Белгородской области. Местные власти о последствиях атаки не сообщали.
Беспилотники атаковали город Энгельс, где находится база стратегической авиации ВС РФ
Дроны в ночь на 20 марта атаковали город Энгельс Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что беспилотники были уничтожены системой ПВО, которая «сработала своевременно и эффективно».
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал он в телеграм-канале.
Минобороны РФ объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника «самолетного типа».
- В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс 2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.
- Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе в Энгельсе обкладывали бомбардировщики шинами и рисовали самолеты на асфальте.
Здравствуйте! Начинается 756-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.