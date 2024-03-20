Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове. Есть погибшие и раненые

Российские войска ударили по Харькову ракетой Х-59 около 13:00 20 марта (14:00 мск), заявили в региональной полиции. В результате обстрела, говорят в МВД, повреждены помещение частного предприятия, пятиэтажный дом и автомобиль.

Поступает противоречивая информация о том, сколько человек пострадали при ударе. Начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов сообщил, что погибли по меньшей мере три человека и пострадали пять. При этом в полиции Харьковской области заявили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали. В ГСЧС Украины в то же время говорят, что погиб один человек, пострадали пять, а под завалами могут оставаться люди. Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистам сказал, что погибли три человека.

По данным ГСЧС, на территории предприятия возник пожар на площади две тысячи квадратных метров. Болвинов заявил, что под удар попали «обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции». По его данным, среди раненых — работники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии.

Также до конца неясно, какой жилой дом получил повреждения. Сергей Болвинов заявил, что в результате удара поврежден восьмиэтажный жилой дом, в то время как в областной полиции говорят о пятиэтажном доме.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Спасательная операция продолжается.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов информацию о пострадавших и погибших на момент публикации заметки не комментировал.

Хроника войны

Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»