Война Семьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

В Петербурге бывший заключенный, вернувшийся с войны, убил человека в ресторане и продолжил ужин

В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.

Убийство сняла камера видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует «Бумага», видно, что Исаков вынимает пистолет и стреляет в сидящего напротив него мужчину. Жертва вскакивает и падает недалеко от стола. Исаков подходит и делает несколько выстрелов, а затем возвращается к столу и продолжает есть. Как отмечает «Фонтанка», Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. Издание предполагает, что убийство было спланированным, а не спонтанным.