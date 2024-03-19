Война Семьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 марта читайте здесь.
Главные новости:
- ЕС введет пошлину на зерно из России и Беларуси. FT пишет, что это «уничтожит» спрос.
- В Петербурге вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный убил человека в ресторане и продолжил ужин.
- РБК: работающие в Армении банки перестанут принимать карты «Мир».
Российские СМИ публикуют кадры с последствиями обстрела поселка Разумное под Белгородом. Судя по фото и видео, в поселке горит несколько жилых домов. В Минобороны РФ заявили, что сбили над Белгородской областью девять реактивных снарядов РСЗО Vampire около 10.30 мск. В Белгороде и районе действовала ракетная опасность, сигнал тревоги отменили около 10:50 мск.
В Петербурге бывший заключенный, вернувшийся с войны, убил человека в ресторане и продолжил ужин
В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.
Убийство сняла камера видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует «Бумага», видно, что Исаков вынимает пистолет и стреляет в сидящего напротив него мужчину. Жертва вскакивает и падает недалеко от стола. Исаков подходит и делает несколько выстрелов, а затем возвращается к столу и продолжает есть. Как отмечает «Фонтанка», Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. Издание предполагает, что убийство было спланированным, а не спонтанным.
В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что развитие беспилотных систем — это приоритет его работы на посту главкома. Об этом он сказал в публикации, появившейся в его телеграм-канале вечером 18 марта.
По словам Сырского, вместе со своим заместителем полковник Вадим Сухаревский он работает над тем, чтобы ускорить внедрение технологических инновационных решений в украинской армии.
Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент — на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное.
Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации — сохранение жизни наших военных.
В региональных администрациях Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
- В Херсонской области в результате обстрелов повреждены два многоэтажных дома, элеватор и автомобиль. Погибли три человека.
- В Харьковской области есть попадание по предприятию в поселке Малиновка под Чугуевом. Также в населенных пунктах области повреждены частные дома. В Новоосиново под Купянском повреждена котельная, дом культуры, жилые дома, травмирован 62-летний мужчина.
- В Донецкой области в результате обстрелов 18 марта погиб один мирный житель в Очеретино. Ранены пять человек.
- В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены АЗС, 11 частных домов, две хозяйственные постройки, два автомобиля, около 60 солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод. Без пострадавших.
Работающие в Армении банки перестанут принимать карты «Мир»
Об этом сообщает РБК со ссылкой на «ВТБ Армения» и источники на российском платежном рынке.
«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — сказал представитель «ВТБ Армения» подчеркнув, что его банк по-прежнему будет работать с картами «Мир».
- После начала полномасштабной войны в Украине, а также после объявленной в РФ мобилизации сотни тысяч россиян уехали из страны. Одним из ключевых направлений эмиграции стала Армения.
В Минобороны РФ сообщили о новой атаке украинского беспилотника. Как утверждает российская сторона, в 8:45 мск дрон самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси
Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ближайшие дни Еврокомиссия собирается обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Беларуси. Как указывают собеседники издания, это приведет к росту цен как минимум на 50%, что приведет к искоренению спроса.
Кроме того, по данным газеты, Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки
Эти пошлины станут первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить импорт из РФ и Беларуси, отмечает FT. Власти ЕС считали, что это может нарушить мировые продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.
В 2023 году Россия поставила в ЕС четыре миллиона тонн зерновых, масличных семян и их производных, что соответствует примерно 1% от общего европейского спроса.
Харьковская область
Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью в ночь на 19 марта, сообщили в Минобороны РФ.
Еще один дрон перехватили над территорией Воронежской области, утверждает российская сторона.
В Минобороны РФ обвинили Киев в попытке совершить теракт.
Региональные власти пока это не комментировали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки произошло 61 боевое столкновение.
- Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области; Раздоловка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отибили три атаки на купянском направлении, четыре — на лиманском направлении, семь — на бахмутском, девять — на авдеевском, 25 — на новопавловском, девять — на ореховском, три — на херсонском.
- Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают силы РФ вдоль всей линии фронта.
- Авиация ВСУ нанесла удары по девяти районам сосредоточения армии РФ.
- Подразделениями ракетных войск поразили одно средство ПВО российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 755-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.