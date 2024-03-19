В Белгородской области под обстрел попал поселок Разумное. Ранен подросток, ему оторвало часть руки

Белгородская область утром 19 марта снова попала под обстрел. Телеграм-канал Mash утверждает, что снаряды упали на парковку в поселке Разумное и на частный дом.

Несколько автомобилей загорелись. Местный телеграм-канал «Пепел» пишет, что снаряды упали в разных частях поселка. По информации канала, при обстреле Разумного несколько человек пострадали, один из раненых — подросток, которому оторвало часть руки.

Обновление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, в поселке Разумное пострадали три человека. В результате попадания осколков в частный жилой дом «у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности». Он также получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. Его мать получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Кроме того, пострадала женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

По данным телеграм-канала Shot, пострадали три человека. Пострадавшего 14-летнего подростка привезли в белгородскую больницу. Канал пишет, что у мальчика оторвана кисть.

Минобороны России сообщило, что около 10:30 по московскому времени ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По версии министерства, силы ПВО уничтожили девять снарядов.

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