Эстония объявила, что вышлет российского дипломата из-за вмешательства в «процесс правосудия»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ему ноту о том, что власти страны объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.
Как сообщается на сайте МИД Эстонии, ведомство проинформировало представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против независимости и суверенитета страны.
«Гибридные атаки против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться», — говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что российское посольство вмешалось в «процесс правосудия», завладев документами уголовного дела и поспособствовав их публикации в российских соцсетях. О каком деле идет речь министр, не уточнил.
В МИД России уже пообещали ответить на решение Таллинна.
После начала российского вторжения в Украину страны Евросоюза выслали сотни дипломатов РФ. МИД России отвечал зеркальными мерами.