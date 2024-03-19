Эстония объявила, что вышлет российского дипломата из-за вмешательства в «процесс правосудия»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ему ноту о том, что власти страны объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Как сообщается на сайте МИД Эстонии, ведомство проинформировало представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против независимости и суверенитета страны.

«Гибридные атаки против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что российское посольство вмешалось в «процесс правосудия», завладев документами уголовного дела и поспособствовав их публикации в российских соцсетях. О каком деле идет речь министр, не уточнил.

В МИД России уже пообещали ответить на решение Таллинна.

После начала российского вторжения в Украину страны Евросоюза выслали сотни дипломатов РФ. МИД России отвечал зеркальными мерами.

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