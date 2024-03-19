Помните легендарный разговор Ника и Майка, которые хотели свергнуть Лукашенко? Теперь есть кое-что получше: «секретные депеши» агентов СВР России «Алекс», «Феликс» и другие докладывают о том, как Запад готовит наместника в Украине

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с начала войны регулярно и публично рассказывает об антироссийских планах Запада, которые его ведомству якобы становятся известны из агентурных донесений. Все полученные Нарышкиным сведения при этом лежат строго в рамках любимого нарратива Владимира Путина о том, что Украина — марионетка в руках Запада, а США всеми силами ищут способы ослабить Россию, которая, в свою очередь, лишь хочет отстоять свой суверенитет. В мартовском номере ведомственного журнала в разделе «Уполномочен заявить» СВР опубликовала, как утверждается, рассекреченные донесения агентов, на которые ссылался Нарышкин, — вероятно, спецслужба полагает, что такие доказательства должны развеять сомнения скептиков. Мы публикуем эти письма целиком и без комментариев.

О подготовке Западом замены В. Зеленского

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Хьюстон 214

Тов. Сергееву

По поступающим данным, высокопоставленные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены В. Зеленского. Среди причин называются и несбывшиеся обещания украинского президента победить Россию на поле боя, и его бесконечное хамство в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине. Ho главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников.

На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца. В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров c Россией в интересах временного «замораживания» конфликта и спасения русофобского киевского режима. По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском потребность в этом может возникнуть уже в скором времени.

Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре с. г. встречи мининдел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины К. Буданов, а также глава офиса президента Украины А. Ермак, бывший советник офиса президента Украины А. Арестович, мэр Киева В. Кличко. По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал.

НР 501 Марат, 10.12.23 11:45

Как в действительности работает разведка РФ Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по российской шпионской сети в Европе. Однако Москва научилась вести разведку новыми методами Вот как это устроено

О работе США над созданием пятой колонны в России

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Рига 14

Тов. Сергееву

По поступающей информации, по мере приближения выборов президента России Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, Flex, Fulbright, Global Ugrad, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек. При «должной обработке», как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны.

Как сообщают источники, Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контактов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения. В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью. Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья, основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи c американскими «кураторами». B Вашингтоне также возлагают надежды на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию.

Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля с. г. Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. He составит большого труда выяснить состав «слушателей».

НР 21 Алекс, 10.01.24 17:45

И еще о настоящей работе разведки Российская разведка активирует «спящие ячейки» и все больше полагается на «нелегалов» Это связано с высылкой шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, пишет журналист The Guardian Шон Уокер

Об инициировании США кадровых перестановок на Украине

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Вашингтон 104

Тов. Сергееву

По сообщениям источников, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии «политических агентов» для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей. По замыслу Вашингтона, новая администрация в Киеве будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

В ходе визита В. Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины. На пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. К назначению на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. Ha должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института государственного управления.

Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. B «черном списке» десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения.

Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше выполнять все рекомендации своих американских хозяев.

НР 91 Нора, 21.01.24 18:45

Об усилиях США по срыву спортивных мероприятий в РФ

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Оттава 52

Тов. Сергееву

По полученным данным, в администрации США обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои. Международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. «Слишком большое» число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году «Играх будущего», «Спортивных играх стран БРИКС» и «Всемирных играх дружбы». B мировом спорте, как отмечают в Вашингтоне, по сути, наметились те же процессы становления многополярности, которые наблюдаются на международной арене.

В этой ситуации администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента В. Баньку. Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 году срока его полномочий в ВАДА.

Американские расчеты частично оправдываются. С подачи Баньки развернута кампания по дискредитации организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, запугивают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже.

Тем не менее откровенно проамериканская позиция поляка вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах. Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств. Подобный настрой, в частности, демонстрирует созданная в 2021 году Иберо-американская сеть по борьбе с допингом (RILD), в которую, наряду со странами Латинской Америки, входят также Андорра, Испания и Португалия.

НР 58 Жак, 28.01.24 22:45

Кого вербуют российские спецслужбы Один из крупнейших мошенников в истории Германии Ян Марсалек украл почти два миллиарда евро и скрылся в России. Как выяснила The Wall Street Journal, он оказался еще и российским шпионом

О подготовке «наместника» Запада на Украине

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Брюссель 84

Тов. Сергееву

По полученным данным, Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. Как сообщают источники, США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. «Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные c Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них «правильные» решения. На роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве.

Вместе с тем высока вероятность того, что реализация задумки с назначением «наместника» на Украине, кто бы ни занял эту должность, не приведет к желаемым США и Великобританией результатам. В условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО. В связи с этим в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться «сыграть на опережение», заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей.

НР 45 Феликс, 11.02.24 21:35

Кажется, что-то подобное мы уже видели

В Беларуси опубликовали перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» про Навального, о котором рассказывал Лукашенко. Пожалуй, это просто шедевр

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В Беларуси опубликовали перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» про Навального, о котором рассказывал Лукашенко. Пожалуй, это просто шедевр