Глава СВР Сергей Нарышкин: США собираются создать в России «пятую колонну» из участников программ студенческого обмена

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США собираются вмешаться в ход выборов президента России и «раскачать ситуацию в стране» с помощью россиян, участвовавших в американских программах обучения по обмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«По мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — заявил Нарышкин.

Глава службы добавил, что, по подсчетам Госдепа, через образовательные и культурные программы обмена прошли около 80 тысяч россиян. «При „должной обработке“, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны», — заявил Нарышкин.

Помимо этого, в СВР считают, что США якобы намерены использовать россиян, участвовавших в программах обмена, для «подготовки новых механизмов санкционного давления на Россию» и участия в «политической борьбе с российской властью».

«Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях», — говорится в заявлении СВР.

Глава службы заявил, что первые семинары с участием сотрудников американских спецслужб якобы пройдут в Риге с 16 по 18 февраля. Нарышкин добавил, что российским спецслужбам «не составит большого труда выяснить состав слушателей» этих семинаров.

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»