Глава СВР Сергей Нарышкин: США собираются создать в России «пятую колонну» из участников программ студенческого обмена
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США собираются вмешаться в ход выборов президента России и «раскачать ситуацию в стране» с помощью россиян, участвовавших в американских программах обучения по обмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.
«По мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Так, Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — заявил Нарышкин.
Глава службы добавил, что, по подсчетам Госдепа, через образовательные и культурные программы обмена прошли около 80 тысяч россиян. «При „должной обработке“, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны», — заявил Нарышкин.
Помимо этого, в СВР считают, что США якобы намерены использовать россиян, участвовавших в программах обмена, для «подготовки новых механизмов санкционного давления на Россию» и участия в «политической борьбе с российской властью».
«Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях», — говорится в заявлении СВР.
Глава службы заявил, что первые семинары с участием сотрудников американских спецслужб якобы пройдут в Риге с 16 по 18 февраля. Нарышкин добавил, что российским спецслужбам «не составит большого труда выяснить состав слушателей» этих семинаров.