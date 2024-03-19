В Донецке хоронят детей. В Москве празднуют победу Путина и аннексию Крыма Семьсот пятьдесят четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Белгородской области за неделю из-за обстрелов погибли 11 человек и пострадали больше 80.

В селе Никольское Белгородской области в результате обстрела погибла семья из четырех человек.

ВСУ сообщили, что за ночь сбили 17 российских беспилотников из 22. В Кривом Роге обломки дрона упали на жилой дом.

В Харьковской области под ракетный удар попала пожарная часть. Пострадал спасатель.

Евросоюз одобрил выделение дополнительных пяти миллиардов евро на военную помощь Украине.

WSJ: Чехия закупила 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Среди поставщиков, как утверждают чешские чиновники, есть союзники России.

Путин на концерте, посвященном 10-летию аннексии Крыма, заявил о планах восстановления железной дороги от Ростова до Бердянска.

Волонтеры разбирают завалы в Ирпене

Команда волонтеров «Смелые восстанавливать» («Brave to Rebuild») занимается разбором завалов и расчисткой улиц в пострадавших от российского вторжения городах и селах в разных частях Украины. Среди волонтеров есть как украинцы, так и приехавшие помочь иностранцы, рассказывал DW год назад сооснователь инициативы Виталий Селик, когда «Смелые восстанавливать» работали в Буче. В марте 2024 года волонтеры расчищают обломки зданий в Ирпене — еще одном городе Киевской области, пострадавшем в начале российского вторжения.

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Похороны пожарного, погибшего в Одессе

15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по Одессе. Второй раз ракеты были запущены, когда спасатели работали на месте первого удара. Погибли более 20 человек, в том числе спасатель — 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов. Он получил тяжелые ранения и умер в больнице через сутки после обстрела. 18 марта Алимова похоронили в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Проститься с погибшим в результате российского удара сотрудником ГСЧС Украины пришли родные и сослуживцы Victor Sajenko / AP / Scanpix / LETA

Вдова Виталия Алимова Наталия потеряла сознание во время траурной церемонии Victor Sajenko / AP / Scanpix / LETA

Похороны погибших детей в Донецке

В Донецке 17 марта хоронили троих детей. Власти аннексированной ДНР заявили, что девушка 2007 года рождения, мальчик 2014 года рождения и девочка 2021 года рождения погибли в ночь на 15 марта в частном доме в Петровском районе, загоревшемся в результате обстрела украинскими военными. Петровский район — западная окраина Донецка — самая отдаленная от центра часть города. Власти ДНР с 2014 года регулярно обвиняют украинских военных в обстреле этого района. 17-летняя Виктория, 10-летний Владимир и двухлетняя Мелания были членами одной семьи, их похоронили рядом друг с другом.

AFP / Scanpix / LETA

Бабушка и мать погибших детей в окружении родных и близких на похоронах Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Белгорода

Из Белгорода последние недели ежедневно приходят сообщений об обстрелах, поврежденных в результате домах и автомобилях, пострадавших и погибших мирных жителях. Фото последствий обстрелов публикует, в частности, глава региона Вячеслав Гладков. Белгород по несколько раз в день обстреливали и во время трехдневного голосования на выборах президента РФ (о том, как прошло голосование в Белгороде, можно почитать здесь).

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Десять лет аннексии Крыма

По итогам голосования на выборах президента РФ, объявил ЦИК, Владимир Путин с рекордной поддержкой избирателей и при рекордной явке переизбрался на новый, пятый срок. На следующий день после завершения выборов на Красной площади состоялся «митинг-концерт», формально посвященный 10-й годовщине аннексии Крыма. На сцену, в числе прочих, поднимался и Путин (как прошел концерт и что сказал Путин, можно прочитать здесь).

Alexander Zemlianichenko / AP / Scanpix / LETA

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA Getty Images

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.