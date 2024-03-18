Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Кривом Роге беспилотник попал в жилой дом

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 18 марта, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинских военных, российские войска применили 22 ударных дрона «Шахед». Взрывы звучали в Кривом Роге Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в Хмельницкой области, сообщали украинские СМИ.

По данным украинских войск, силы ПВО сбили 17 дронов в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской областей.

Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, силы ПВО сбили в Криворожском районе два беспилотника, обломки одного из них упали на жилой пятиэтажный дом в Кривом Роге. Дрон пробил крышу в доме, но боевая часть дрона не сработала, сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, из шести подъездов жилого дома эвакуировали жителей, их разместили в школе. Спасатели потушили пожар, возникший на крыше дома, взрывотехники обезвредили боевую часть дрона. Ночью жильцы смогли вернуться в квартиры. Пострадавших нет.

По информации ВСУ, войска РФ атаковали Харьковскую область, применив пять зенитных управляемых ракет, выпущенных из комплексов С-300/С-400, а также нанесли по Сумской области удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Об уничтожении ракет в ВСУ не говорят.

В Харьковской области под ракетный удар попала пожарная часть в одном из приграничных населенных пунктов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В здании пожарной части из-за атаки выбиты окна, двери, ворота, повреждены крыша и фасад, а также четыре пожарных автомобиля. Пострадал один из спасателей.

Проект «Давайте» собрал больше 60 тысяч евро для мирных украинцев, пострадавших от войны. Организаторы уже перевели деньги в украинские организации, которые помогают людям, оставшимся без дома, жителям прифронтовых территорий и приютам для животных. Кроме того, адресную помощь получили несколько семей, чьи дома были разрушены. Деньги будут перечислять ежемесячно. Первый отчет — уже на сайте проекта. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.

Хроника войны

Война Семьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Семьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»