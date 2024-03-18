Война Семьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 марта читайте здесь.
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ФСБ сообщила о задержании в Симферополе девушки, подозреваемой в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб
В Крыму задержана гражданка России 1999 года рождения, подозреваемая в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России.
По версии спецслужбы, она готовилась поджечь релейный шкаф Крымской железной дороги «с целью нарушения военных перевозок».
У задержанной, как утверждает ФСБ, изъяли самодельные зажигательные устройства и «средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление».
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракте. Кроме того, ФСБ планирует завести против нее дело по статье о госизмене.
На пресс-конференции по итогам президентских выборов у Владимира Путина спросили, как он относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона предложить режим прекращения огня в Украине на время Олимпиады в Париже.
Путин ответил, что не знает о таких планах французского лидера.
«Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — сказал президент РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли 14 ракетных удара и 75 авиационных ударов, а также совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На лиманском направлении ВСУ отбили три атаки ВС РФ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой области;
- ВСУ отразили восемь атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области;
- На авдеевском направлении украинские войска отразили 13 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области;
- На Ореховском направлении российские силы семь раз атаковали позиции украинских войск в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области;
- Авиация ВСУ нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Кривом Роге обломки беспилотника упали на жилой дом. Никто не пострадал
В Кривом Роге вечером 17 марта обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак.
Произошел пожар, повреждения получила крыша. Никто не пострадал, квартиры жителей повреждений не получили.
В Белгородской области за неделю погибли 11 человек в результате обстрелов
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что с 12 марта в результате украинских обстрелов в области погибли 11 человек, еще 82 человека пострадали.
Местный телеграм-канал «Пепел» публикует фотографии последствий утреннего обстрела Белгорода.
В результате утреннего обстрела Белгорода пострадал местный житель
Такую информацию привел мэр города Валентин Демидов, передает ТАСС.
Тем временем Минобороны России отчитывается, что утром 18 марта украинские силы атаковали Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По данным ведомства, силы ПВО уничтожили десять снарядов.
В Харьковской области под ракетный удар попала пожарная часть. Пострадал спасатель
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ночью 18 марта российские войска нанесли ракетный удар по приграничному населенному пункту Харьковской области.
В результате повреждения получило здание пожарной части — там выбиты окна, двери, ворота, повреждены крыша и фасад, а также четыре пожарно-спасательных автомобиля.
«На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения», — говорится в сообщении. Пострадавшему оказали помощь на месте.
Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. ВСУ утверждают, что сбили 17 беспилотников из 22
В ночь на 18 марта 2024 года российские войска атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед». Всего было выпущено 22 дрона, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских войск, силы ПВО сбили 17 дронов в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.
Кроме того, армия РФ атаковала Харьковскую область ракетами С-300/С-400 и Сумскую область — ракетами Х-59.
Здравствуйте. Начинается 754-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.