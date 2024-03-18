Война Семьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ сообщила о задержании в Симферополе девушки, подозреваемой в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб

В Крыму задержана гражданка России 1999 года рождения, подозреваемая в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России.

По версии спецслужбы, она готовилась поджечь релейный шкаф Крымской железной дороги «с целью нарушения военных перевозок».

У задержанной, как утверждает ФСБ, изъяли самодельные зажигательные устройства и «средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление».

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракте. Кроме того, ФСБ планирует завести против нее дело по статье о госизмене.