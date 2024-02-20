Американского сенатора Линдси Грэма внесли в российский реестр «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил в перечень «террористов и экстремистов» сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма, следует из обновлений на сайте ведомства.

Сенатор включен в национальную часть перечня. Около его фамилии стоит звездочка, которая указывает на возбужденное уголовное дело по статье о терроризме.

Вместе с Грэмом в список были внесены еще 27 человек. Среди них — активистка Евгения Чирикова, покинувшая Россию и объявленная Минюстом «иноагентом».

26 мая 2023 года Линдси Грэм посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. После в сети появился отрывок записи со встречи: на видео сенатор говорил, что «русские умирают» на войне, и называл финансовую помощь, оказанную Украине, «лучшей инвестицией Вашингтона».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что «трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с «русофобскими высказываниями» сенатора (по какой статье — не уточнялось), а МВД объявило Линдси Грэма в розыск.

Как писало агентство Reuters, после публикации полной записи встречи Грэма и Зеленского выяснилось, что слова сенатора были вырваны из контекста. О том, что «русские умирают», он сказал в одной части диалога с украинским президентом, а об инвестициях Вашингтона — в другой, по смыслу эти высказывания не связаны. Грэм в своем комментарии заявил, что «российская пропагандистская машина как обычно усердно работает».