В белгородском селе снарядом разрушен частный дом. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате обстрела приграничного села Никольское Белгородской области днем 18 марта, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Снаряд, который, по утверждению губернатора, запустили ВСУ, попал в частный жилой дом. Судя по фото, которые опубликовал Гладков, здание полностью разрушено.

«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — пишет чиновник в телеграм-канале.

Также ранена младшая дочь. Она госпитализирована в реанимацию детской областной клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, за неделю с 12 марта в результате украинских обстрелов в области погибли в общей сложности 11 человек, еще 82 человека пострадали.

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