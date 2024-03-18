Министр обороны Южной Кореи заявил, что КНДР отправила в Россию семь тысяч контейнеров с боеприпасами и военным снаряжением

С 2023 года власти Северной Кореи отправили в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным снаряжением, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

По словам министра, Пхеньян, вероятно, получил более девяти тысяч контейнеров помощи от России в обмен на военную поддержку. Ранее КНДР полагалась на корабли при трансграничных поставках оружия, но в последнее время все чаще использует железные дороги, утверждает Шин Вон Сик

Как отмечает телеканал, министр выступил с этим заявлением спустя несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

США и Южная Корея неоднократно обвиняли КНДР в отправке снарядов и другой военной помощи России, которая использует это оружие в Украине.

Так, в октябре 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Северная Корея передала РФ более тысячи контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами. В феврале 2024-го американская газета The New York Times писала, что Россия разблокировала часть замороженных активов КНДР, получив северокорейское оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что никаких доказательств поставок вооружения из КНДР в Россию нет.

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