Путин выступил на концерте «10 лет в родной гавани» на Красной площади. Он привел с собой Даванкова, Харитонова и Слуцкого Все они со сцены поддержали Путина

Владимир Путин. Поздравляю вас с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Крым — это не только наша история и стратегически важная территория. Это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Путь людей Новороссии и Донбасса на родину оказался более тяжелым и трагичным. Но все-таки мы сделали это и теперь идем вместе. Мы будем сильнее и все это благодаря вам — гражданам России. Я пригласил всех своих коллег по избирательной кампании сюда. У нас разные подходы, но у нас одна родина. Я хочу, чтобы они тоже сказали несколько слов.

Николай Харитонов. Десять лет назад вся страна переживала, но все верили и надеялись, что Крым вернется домой. Мы все помним, как Владимир Владимирович Путин для этого делал все. Россия, Крым, родина одна! Россия, Крым, родина одна! Россия, Крым, родина одна!

Леонид Слуцкий. Мы помним волнующие дни десять лет назад. С того дня Крым и Севастополь навсегда в составе великой России. Это были непростые дни, но не было другого решения. Мы видим искрящиеся глаза тех, кто вернулся домой, в родную гавань. Сегодня мы отмечаем день, золотыми буквами вписанный в историю. За Россию! За наше великое будущее! За президента великой России!

Владислав Даванков. Я никогда не забуду чувство гордости за свою страну и за своего президента ровно десять лет назад. Поздравляю вас с праздником!

Владимир Путин. Поздравляю с праздником. Да здравствует Россия!

(Играет гимн)

Это приблизительный пересказ выступлений кандидатов в президенты России на митинге-концерте, приуроченном к десятилетию аннексии Крыма Россией. Концерт прошел на Красной площади — на следующий день после выборов президента РФ. По официальным данным ЦИК, Владимир Путин набрал на них больше 87% голосов. Цитаты не являются дословными, но их смысл полностью сохранен.

Итоги выборов в России

Путин набрал рекордные 87% — и теперь его сравнивают с азиатскими диктаторами. Мы узнали, что об этом думают в Кремле

Итоги выборов в России

Путин набрал рекордные 87% — и теперь его сравнивают с азиатскими диктаторами. Мы узнали, что об этом думают в Кремле

Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA