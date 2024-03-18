WSJ: Чехия закупила 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины В числе поставщиков, утверждают чешские чиновники, есть союзники России

Военный 45-й артиллерийской бригады ВСУ ведет огонь по российским позициям из шведской гаубицы Archer. Донецкая область, 20 января 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Чехия закупила для Украины около 800 тысяч артиллерийских снарядов у разных поставщиков по всему миру, активизировав отношения времен холодной войны, и нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно приобрести дополнительно. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной инициативе, в рамках которой Прага намерена поставить Киеву необходимые для продолжения войны боеприпасы.

Речь идет о 300 тысячах снарядов советского образца и 500 тысячах боеприпасов западного производства, которые будут поставлены в Украину несколькими партиями до конца 2024 года. Правительство Чехии утверждает, что по мере поступления средств будут появляться и другие снаряды. Как утверждают власти Чехии, уже найденные полтора миллиона снарядов обошлись примерно в три миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов). Предполагается, что поставки в Украину начнутся в течение нескольких недель.

Чиновники из Чехии, которые занимались закупками, заявили The Wall Street Journal, что начали искать боеприпасы для Украины незадолго до полномасштабного российского вторжения. Собеседники издания отметили, что у Чехии как страны бывшего восточного блока остались военная промышленность со связями по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, у которых сохранились запасы советского оружия и которые могут производить его.

Чешские чиновники начали объезжать страны по всему миру и заключать контракты на поставки боеприпасов с десятками производителей, говорится в статье. Источники The Wall Street Journal не стали называть государства, откуда поступают снаряды для Украины, отметив, что в число поставщиков вошли «некоторые союзники России». По словам западных чиновников, аналогичные просьбы США и стран Западной Европы к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке были отклонены.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова организовать поставку в Украину 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра из третьих стран, если союзники помогут с финансированием этой инициативы. В начале марта Павел сообщил, что деньги на все 800 тысяч снарядов были найдены. По его словам, к инициативе присоединились 18 стран.

Предложение Чехии поддержали представители НАТО и Евросоюза. В частности, говорится в статье The Wall Street Journal, Германия пообещала выделить на закупку боеприпасов для Украины более 500 миллионов евро, взяв на себя самое крупное обязательство среди участников программы. На данный момент Чехии удалось обеспечить финансирование первого транша примерно на 300 тысяч снарядов. Средства выделили Германия, Канада, Нидерланды и Дания.

По данным The Wall Street Journal, контракты, которые заключила Чехия, предполагают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть связь поставщика и Украины и не вызвать ответную реакцию Москвы.

Поставки начнутся на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ. The Wall Street Journal со ссылкой на данные западной разведки пишет, что сейчас украинская армия может позволить себе выпустить только два снаряда на каждые 10 снарядов, выпущенных российской армией.

Военные аналитики предполагают, что Украине необходимо до 200 тысяч снарядов разного калибра ежемесячно, чтобы противостоять наступлению российских войск, говорится в статье. Поставки, организованные Чехией, могут помочь ВСУ сдержать российское наступление, пока Запад медленно наращивает производство собственного вооружения.

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