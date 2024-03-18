Украинцы возводят защитные сооружения по всей линии фронта. Путин победил на выборах — и собирается продолжать войну Семьсот пятьдесят третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
В России 17 марта было завершающим днем голосования на выборах президента РФ. Владимир Путин, как объявил ЦИК после обработки почти всех протоколов избирательных комиссий, победил с рекордным для себя результатом (87,29%) при рекордной же явке (77,44%). Все «соперники» Путина на выборах так или иначе поддержали полномасштабное вторжение в Украину. Бориса Надеждина, выступавшего против войны, ЦИК регистрировать отказался.
- Украинские военные дважды за день обстреляли Белгород. Два человека погибли, 11 получили ранения.
- В Москве из-за атак беспилотников более часа не работали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.
- В Краснодарском крае из-за атаки дронов загорелся Славянский НПЗ.
- Россия обстреляла Николаев, пять человек получили ранения.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в аннексированном Севастополе.
Пока Россия проводила «выборы», украинские военные продолжали противостоять вторжению. ВСУ последние несколько месяцев особое внимание уделяют укреплению обороны, возводя защитные сооружения на разных участках фронта.
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Проект «Давайте» собрал больше 60 тысяч евро для мирных украинцев, пострадавших от войны. Организаторы уже перевели деньги в украинские организации, которые помогают людям, оставшимся без дома, жителям прифронтовых территорий и приютам для животных. Кроме того, адресную помощь получили несколько семей, чьи дома были разрушены. Деньги будут перечислять ежемесячно. Первый отчет — уже на сайте проекта. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.
Сумская область
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.