Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В России 17 марта было завершающим днем голосования на выборах президента РФ. Владимир Путин, как объявил ЦИК после обработки почти всех протоколов избирательных комиссий, победил с рекордным для себя результатом (87,29%) при рекордной же явке (77,44%). Все «соперники» Путина на выборах так или иначе поддержали полномасштабное вторжение в Украину. Бориса Надеждина, выступавшего против войны, ЦИК регистрировать отказался.

Украинские военные дважды за день обстреляли Белгород. Два человека погибли, 11 получили ранения.

В Москве из-за атак беспилотников более часа не работали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

В Краснодарском крае из-за атаки дронов загорелся Славянский НПЗ.

Россия обстреляла Николаев, пять человек получили ранения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в аннексированном Севастополе.

Пока Россия проводила «выборы», украинские военные продолжали противостоять вторжению. ВСУ последние несколько месяцев особое внимание уделяют укреплению обороны, возводя защитные сооружения на разных участках фронта.

Харьковская область

«Зубы дракона» — врытые в землю рядами в определенном порядке пирамидальные железобетонные конструкции, которые должны остановить или замедлить продвижение техники противника Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Линия обороны включает систему укрытий, в том числе укрепленные блиндажи, окопы, траншеи и противотанковые рвы. Глава Харьковской области Олег Синегубов, осмотревший 12 марта строительство второй линии обороны, заявил, что железобетонные блиндажи выдерживают попадания снарядов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

1 марта в Харьковской области приступили к строительству второй линии обороны. Ее возводят в нескольких километрах от линии фронта. К строительству привлечены 30 гражданских подрядчиков, работы собираются закончить за два месяца. Возводимые сооружения, по словам главы области, рассчитаны на несколько лет службы Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Донецкая область

«Зубы дракона» и колючая проволока под Бахмутом в Донецкой области, где российские войска пытаются идти в наступление Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Запорожская область

В Запорожской области украинские войска возводят три линии обороны. Защитные сооружения включают в себя противотанковые рвы шириной четыре метра и глубиной полтора метра, которые должны остановить тяжелую технику в случае прорыва российских войск Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

В Запорожской области, как и в Харьковской, строят укрепленные блиндажи для защиты от огня артиллерии противника

Dmytro Smolienko / Укринформ / SIPA / Scanpix / LETA

На линии обороны размещены доты — долговременные огневые точки. Это фортификационные сооружения, которые позволяют вести огонь по противнику, находясь при этом под защитой от ответного огня Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

В Запорожской области также устанавливают «зубы дракона» Reuters / Scanpix / LETA

Проект «Давайте» собрал больше 60 тысяч евро для мирных украинцев, пострадавших от войны. Организаторы уже перевели деньги в украинские организации, которые помогают людям, оставшимся без дома, жителям прифронтовых территорий и приютам для животных. Кроме того, адресную помощь получили несколько семей, чьи дома были разрушены. Деньги будут перечислять ежемесячно. Первый отчет — уже на сайте проекта. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.

Сумская область

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Здесь также ускоренными темпами возводят фортификационные сооружения Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Линия обороны, помимо прочего, включает в себя систему траншей Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

В системе оборонительных сооружений в Сумской области предусмотрен и подземный жилой модуль для военных Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Фортификация продолжается нон-стоп. И даже там, где россиян нет», — рассказывала в марте пресс-служба Комитета стратегических коммуникаций ВСУ о строительстве оборонительных сооружений в Сумской области. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.