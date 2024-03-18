В Белгородской области за неделю из-за обстрелов погибли 11 человек и пострадали больше 80

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что с 12 по 18 марта в результате украинских обстрелов в регионе погибли 11 человек и 82 человека пострадали. Как сообщает ТАСС, министр заявил об этом, выступая на оперативном совещании 18 марта.

По словам министра, в городской больнице № 2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице — 17 человек, один пациент поступил утром. Кроме того, в детской областной больнице находятся два пострадавших ребенка.

Среди пострадавших девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, отметил министр. По его словам, некоторым пациентам требуется более длительное лечение, поэтому их могут перевести в больницы в Москве.

В Минобороны РФ заявили утром 18 марта, что в 8:30 мск сбили над Белгородской областью десять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате утреннего обстрела Белгорода пострадал местный житель, сообщил мэр города Валентин Демидов. Телеграм-канал «Пепел» опубликовал фотографии последствий обстрела Белгорода. На снимках видны поврежденные автомобиль и здание.

Украина усиленно обстреливала Белгородскую область перед выборами президента РФ, а также непосредственно во время голосования 15-17 марта. Губернатор региона Вячеслав Гладков ежедневно сообщал о десятках обстрелов из различных видов вооружений, в том числе об ударах беспилотников. В первый день трехдневного голосования президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке сорвать выборы.

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