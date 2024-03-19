Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, призвал российские спецслужбы не забывать «про предателей», которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы.

«Я прошу не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заявил Путин (цитата по РБК).

Он призвал ФСБ уделить «достаточное вниманию этому направлению деятельности». «Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — добавил президент РФ.

По словам Путина, все попытки «диверсионно-террористических банд» прорваться на территорию России «провалились».

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, — они тоже активно применяются, — да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также обвинил власти Украины в том, что они при поддержке Запада «перешли к террористическим методам: это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России».

17 марта, выступая на пресс-конференции после завершения выборов, Путин сравнил « » (РДК) с власовцами, отметив, что «чем они закончили — хорошо известно». «Еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно», — говорил Путин.

12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и и бойцами легиона «Свобода России», РДК и «Сибирского батальона», которые воюют на стороне Украины. Представители формирований утверждали, что им удалось пересечь границу и бои велись на территории России. Минобороны РФ утверждало, что российские военные не допустили «нарушений государственной границы», убив 234 диверсанта. О боях сообщалось 13 и 14 марта.

Минобороны России 19 марта в своей традиционной сводке сообщило, что «на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию».