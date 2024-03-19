РБК: работающие в Армении банки перестанут принимать карты «Мир»

Большинство банков Армении прекращают обслуживание и прием карт «Мир», пишет РБК со ссылкой на «ВТБ Армения» и источники на российском платежном рынке.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — сказал представитель «ВТБ Армения» подчеркнув, что его банк по-прежнему будет работать с картами «Мир».

В ЦБ РФ и заявили в ответ на запрос РБК, что решение о приеме карт «Мир» каждая страна и каждый иностранный банк принимают самостоятельно.

Оператор карт «Мир» — НСПК — с февраля 2024 года находится под блокирующими американскими санкциями. На момент принятия санкций карты «Мир» за пределами России работали в Армении, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее о прекращении работ с картами «Мир» сообщал казахстанский Bereke Bank.

У «ВТБ-Армения», пишет РБК, 53 отделения (22 из них в Ереване) и более 190 банкоматов.

На карты «Мир» еще до ухода из России международных платежных систем перечисляли большинство социальных выплат, включая пенсии и стипендии.