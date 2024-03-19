В Петербурге вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный убил человека в ресторане и продолжил ужин

В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.

Убийство сняла камера видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует «Бумага», видно, что Исаков вынимает пистолет и стреляет в сидящего напротив него мужчину. Жертва вскакивает и падает недалеко от стола. Исаков подходит и делает несколько выстрелов, а затем возвращается к столу и продолжает есть. Как отмечает «Фонтанка», Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. Издание предполагает, что убийство было спланированным, а не спонтанным.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд должен избрать подзреваемому меру пресечения.

Исаков, пишет «Фонтанка», недавно вернулся из зоны боевых действий в Украине. На войну, указывает издание, он, судя по всему, отправился из колонии — в мае 2021 года Исакова приговорили к 3,5 года лишения свободы — за несколько эпизодов краж.

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