ЕС введет пошлину на зерно из России и Беларуси. FT пишет, что это «уничтожит» спрос

Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что это приведет к росту цен как минимум на 50%, что «уничтожит» спрос на российское и белорусское зерно.

Предполагается, что 50-процентные пошлины также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. Эти пошлины станут первым ограничением, введенным ЕС на продовольственные товары после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

FT отмечает, что Евросоюз долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить импорт продовольствия из РФ и Беларуси. В ЕС опасались, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

В 2023 году импорт зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки из России в Евросоюз достиг рекордных четырех миллионов тонн, что составляет примерно 1% от общего потребления ЕС.

Введение пошлин на российское и белорусское зерно призвано «успокоить» некоторые государства ЕС, а также фермеров, которые уже несколько месяцев протестуют против беспошлинного ввоза в страны Евросоюза украинской продукции, отмечает FT. В публикации также говорится, что ЕС производит более 300 миллионов тонн зерновых и масличных культур ежегодно, поэтому не нуждается в российском и белорусском импорте.

В конце февраля сейм (парламент) Латвии принял закон, запрещающий ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции, произведенной в России и Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Евросоюзу стоит принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна. По его мнению, это будет «гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами». Он также отмечал, что Польша проанализирует решение Латвии о запрете импорта российской сельхозпродукции и может принять аналогичные меры.