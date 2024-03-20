На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты

Оперативный штаб Белгородской области решил, что с 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в обращении, выпущенном вечером 19 марта.

По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также села: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации.

«Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Ну, например, нужно кормить коров, которые есть в достаточно многих хозяйствах, и за коровами нужно ухаживать. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома и в обратном порядке», — сказал Гладков.

Он отметил, что власти продолжат уговаривать местных жителей покинуть свои дома.

Оперативный штаб Белгородской области также решил, что с 21 марта начнет выдавать продуктовые наборы жителям Грайворонского округа. Помимо этого, сообщил губернатор, оперштаб решил освободить жителей от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март (а дальше будет зависеть от оперативной обстановки).

Грайворонский городской округ, расположенный на юго-западе Белгородской области, начали активно обстреливать со стороны Украины в начале марта. Жители округа стали покидать свои дома после того, как украинские диверсанты попытались прорвать украинско-российскую границу. Власти Белгородской области объявили 19 марта, что переселят девять тысяч детей, в том числе из Грайворонского округа, в другие регионы РФ.

В последний раз власти Белгородской области отселяли жителей в мае 2023 года, когда Украина массировано обстреливала город Шебекино.

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