Суд во Франции впервые дал убежище россиянину, бежавшему от мобилизации

Национальный суд по вопросам убежища Франции (Cour nationale du droit d`asile; CNDA) впервые согласился предоставить убежище гражданину РФ, который бежал из России после того, как получил повестку по мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова члена Парижской коллегии адвокатов Юлии Ямовой, представлявшей интересы истца.

Россиянин, имя которого не раскрывается, обратился в суд после того, как получил отказ от Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA). Участник процесса отказался от любых комментариев и запретил защите раскрывать журналистам личные подробности дела.

Адвокат Юлия Ямова рассказала, что защита смогла убедить судей в том, что россиянин, зачисленный в запас после военной кафедры в университете, действительно мог быть призван на войну. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — рассказала адвокат.

По ее словам, суд также учел мнения экспертов, считающих, что призывная кампания в рамках «частичной мобилизации» проводилась с многочисленными нарушениями закона. Ямова добавила, что в пользу ее подзащитного сыграло и то, что у него были все документы, связанные с призывом, в том числе, оригинал врученной ему повестки.

Как отмечает «Коммерсант», в 2023 году CNDA при рассмотрении другого обращения от россиянина, которому грозил призыв в армию и которому отказали в убежище, постановил, что беженцами могут быть признаны люди, которым грозит приговор за дезертирство, «если военные действия, в которых он отказался участвовать, были осуждены международным сообществом».

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