Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

Из титров фильма «Летучий корабль» убрали упоминания актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт, критиковавших войну в Украине. Это стало известно по итогам премьерного показа, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Козловскому в киноадаптации мультфильма Гарри Бардина досталось сразу несколько ролей — загримированный до неузнаваемости актер сыграл разнообразных Бабок-ежек. Раппопорт, в свою очередь, исполнила небольшую роль цыганки-гадалки, на которую в финальном монтаже была «надета» маска при помощи компьютерной графики.

Пресс-служба проекта и представители самих актеров отказались от комментариев.

«Летучий корабль» — адаптация одноименного мультфильма 1979 года Гарри Бардина. Режиссером картины выступил Илья Учитель (сын Алексея Учителя), роли в фильме исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник.

Первоначально выход «Летучего корабля» в прокат был запланирован на 7 марта, однако за месяц до этого его перенесли. В официальном заявлении создатели картины заявили, что съемки были завершены до начала войны, поэтому им пришлось заменить «нескольких актеров», критиковавших «спецоперацию».

Данилу Козловского из-за антивоенного поста в 2023 году прокуратура проверяла по статье о «дискредитации» армии. Несколько спектаклей с ним были перенесены, после чего он объявил, что до конца года уходит в отпуск. Позже актер подал иск о защите чести и достоинства против активиста Виталия Бородина, написавшего на него донос; суд встал на сторону актера.

Ксению Раппопорт после антивоенных заявлений исключили из состава попечительского совета фонда «Круг добра», а также из городского совета по культуре Санкт-Петербурга. Помимо этого, несколько спектаклей с ее участием были отменены.

Читайте также

Данила Козловский не будет играть в театре (как минимум) до конца года — из-за доноса о «дискредитации» армии Рассказываем о театральной карьере актера — непохожей на карьеру в кино

Читайте также

Данила Козловский не будет играть в театре (как минимум) до конца года — из-за доноса о «дискредитации» армии Рассказываем о театральной карьере актера — непохожей на карьеру в кино