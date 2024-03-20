Глава МИД Украины: Макрон, говоря об отправке войск, имел в виду лишь инструкторов для обучения военных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ряду международных СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон, допустивший отправку войск в Украину, говорил о подготовке украинских солдат западными специалистами. Слова Кулебы приводит итальянская газета La Stampa.

«Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что Киев никогда не просил у Запада направить войска в Украину. По его словам, украинской армии нужны средства ПВО, боеприпасы, беспилотники, «которые стали новыми героями этой войны», и дальнобойные ракеты, чтобы «уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях», а также наносить удары по российской территории. Министр отметил, что «никто не хочет мира так сильно, как мы, но мы ни на кого не нападали, и у нас нет другого выбора, кроме как защищаться».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с союзниками Украины в Париже в конце февраля, что не исключает отправку войск в Украину, но среди европейских стран, по его словам, нет консенсуса по этому вопросу. Западные страны, в том числе Германия и США, а также блок НАТО в ответ заявили, что не рассматривают такую возможность.

В Кремле заявили, что отправка западных войск в Украину приведет к прямому конфликту с НАТО. Президент РФ Владимир Путин предупредил «возможных интервентов» о «трагических» последствиях.

Французская газета Le Monde писала, что власти Франции размышляют над тем, чтобы разрешить своему спецназу и другим военным пересекать границу Украины. Франция допускает, что, если военные появятся на объектах наземной противовоздушной обороны, то возможности российских войск для нанесения ударов будут ограничены.

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Все эпизоды Макрон сказал, что европейские солдаты в теории могут отправиться в Украину. А Кремль ответил: это приведет к прямому конфликту с НАТО. Ну бред же! Или нет? 00:00 38:27