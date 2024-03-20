На полигоне в Запорожской области украинские военные собирают дроны и проводят тренировки. Белгород и Донецк вновь под обстрелом Семьсот пятьдесят пятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- «Мы будем наказывать их, где бы они ни находились». Путин — о «предателях», которые вступили в украинские ДРГ.
- Адмирал Александр Моисеев стал исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ.
- В Белгородской области под обстрел попал поселок Разумное. Ранены три человека, в том числе ребенок.
- ЕС введет пошлину на зерно из России и Беларуси. FT пишет, что это «уничтожит» спрос.
- В Петербурге вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный убил человека в ресторане и продолжил ужин.
- РБК: работающие в Армении банки из-за санкций перестанут принимать карты «Мир».
Военнослужащие ВСУ собирают дроны в Запорожской области
Война в Украине — первый в истории масштабный вооруженный конфликт, в котором противники столь активно применяют беспилотники. Российские войска регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками-камикадзе, из разных регионов РФ, в свою очередь, почти каждый день поступают сообщения об ударах дронов, в том числе по НПЗ и военным авиабазам (официально власти Украины их не комментируют). На полях сражений обе стороны применяют FPV-дроны, позволяющие операторам видеть картинку от первого лица, они также могут нести взрывчатку.
Позиция украинских артиллеристов под Бахмутом
Вооруженные силы Украины на данном этапе войны столкнулись с дефицитом боеприпасов для артиллерии. Западные союзники пока не могут в полном объеме выполнить обещания по поставкам снарядов. Дроны заменить артиллерию пока не могут.
Последствия обстрела Белгородской области
Последние несколько недель власти Белгородской области по несколько раз в день сообщают об обстрелах, а Минобороны РФ отчитывается о перехваченных над регионом беспилотниках и сбитых ракетах. 19 марта глава региона Вячеслав Гладков говорил, что за неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей. 20 марта во время очередного обстрела Белгорода погиб еще один человек.
Последствия обстрела Донецка
Донецк, контролируемый властями самопровозглашенной ДНР, аннексированной Россией, ежедневно подвергается обстрелам. 19 марта глава ДНР заявлял о трех пострадавших в Петровском районе Донецка, а также двух раненых в Горловке. В Донецке, по его словам, были повреждены девять жилых домов.
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.