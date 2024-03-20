На полигоне в Запорожской области украинские военные собирают дроны и проводят тренировки. Белгород и Донецк вновь под обстрелом Семьсот пятьдесят пятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

«Мы будем наказывать их, где бы они ни находились». Путин — о «предателях», которые вступили в украинские ДРГ.

Адмирал Александр Моисеев стал исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ.

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ЕС введет пошлину на зерно из России и Беларуси. FT пишет, что это «уничтожит» спрос.

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РБК: работающие в Армении банки из-за санкций перестанут принимать карты «Мир».

Военнослужащие ВСУ собирают дроны в Запорожской области

Война в Украине — первый в истории масштабный вооруженный конфликт, в котором противники столь активно применяют беспилотники. Российские войска регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками-камикадзе, из разных регионов РФ, в свою очередь, почти каждый день поступают сообщения об ударах дронов, в том числе по НПЗ и военным авиабазам (официально власти Украины их не комментируют). На полях сражений обе стороны применяют FPV-дроны, позволяющие операторам видеть картинку от первого лица, они также могут нести взрывчатку.

Военнослужащий ВСУ собирает дрон в Запорожской области Dmytro Smoliyenko / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

Dmytro Smoliyenko / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

ВСУ создали специальные отряды операторов FPV-дронов, которые прикреплены к мотострелковым соединениям, в том числе к 116-й отдельной механизированной бригаде, дислоцированной в Запорожской области Dmytro Smoliyenko / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

Преимущества FPV-дронов — невысокая стоимость и устойчивость перед средствами радиоэлектронной борьбы. Однако операторам таких дронов нужна специальная подготовка. В расположении 116-й отдельной механизированной бригады в Запорожской области для тренировки пилотов дронов оборудован специальный полигон Dmytro Smoliyenko / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

Позиция украинских артиллеристов под Бахмутом

Вооруженные силы Украины на данном этапе войны столкнулись с дефицитом боеприпасов для артиллерии. Западные союзники пока не могут в полном объеме выполнить обещания по поставкам снарядов. Дроны заменить артиллерию пока не могут.

На вооружении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, участвующнй в боях под Бахмутом, стоит гаубица L119, рассчитанная на 105-мм боеприпасы НАТО Laurel Chor / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Блиндаж, который используют военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады Laurel Chor / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Подступы к Бахмуту, захваченному российскими войсками, по-прежнему остаются местом активных боев. Обе воюющие стороны заявляют о больших потерях у противника, но не раскрывают данные о своих погибших и раненых Laurel Chor / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На подушке, лежащей на койке в блиндаже, написано: «Любимому мужу и самому лучшему на свете папке» Laurel Chor / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Белгородской области

Последние несколько недель власти Белгородской области по несколько раз в день сообщают об обстрелах, а Минобороны РФ отчитывается о перехваченных над регионом беспилотниках и сбитых ракетах. 19 марта глава региона Вячеслав Гладков говорил, что за неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей. 20 марта во время очередного обстрела Белгорода погиб еще один человек.

Антон Вергун / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Донецка

Донецк, контролируемый властями самопровозглашенной ДНР, аннексированной Россией, ежедневно подвергается обстрелам. 19 марта глава ДНР заявлял о трех пострадавших в Петровском районе Донецка, а также двух раненых в Горловке. В Донецке, по его словам, были повреждены девять жилых домов.

AFP / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.